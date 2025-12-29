En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Trump y Venezuela
Salario mínimo
Emergencia económica
Asamblea Constituyente

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Finanzas personales  / Vivienda VIS y VIP en 2026: este es el nuevo valor con el aumento del salario mínimo

Vivienda VIS y VIP en 2026: este es el nuevo valor con el aumento del salario mínimo

El incremento del salario mínimo decretado por el Gobierno de Gustavo Petro impacta directamente el tope máximo de la vivienda social en Colombia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad