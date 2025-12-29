Vivienda VIS y VIP en 2026: este es el nuevo valor con el aumento del salario mínimo

Tras el anuncio del incremento del salario mínimo para 2026, los precios de la vivienda de interés social (VIS) y la vivienda de interés prioritario (VIP) experimentarán un ajuste automático. Dado que estos inmuebles se comercializan en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), el valor final que deberán pagar los compradores se eleva proporcionalmente al porcentaje definido por el Ejecutivo.

Con el nuevo salario mínimo fijado en $1,750,905, los topes de precio para el año 2026 quedan de la siguiente manera:



Nuevos topes de vivienda para 2026

Vivienda de Interés Prioritario (VIP): el tope es de 90 SMMLV, lo que equivale a $157.581.450.

el tope es de 90 SMMLV, lo que equivale a $157.581.450. Vivienda de Interés Social (VIS) - General: el tope es de 135 SMMLV, quedando en $236.372.175.

el tope es de 135 SMMLV, quedando en $236.372.175. Vivienda de Interés Social (VIS) - Ciudades principales: en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, el tope es de 150 SMMLV, alcanzando los $262.635.750.

En ciudades principales, la vivienda VIS nueva equivale a máximo 150 salarios mínimos Foto: Ministerio de Vivienda.

"Esto implica un crecimiento sobre este año, que aún no termina, de 22,7 %. Realmente gana más la familia ahora, no solo el trabajador. Y el resultado que nos da, calculando el año entrante, es 18,7 % real", afirmó el jefe de Estado.

El impacto para quienes están pagando cuota inicial

Este ajuste es un 'arma de doble filo'. Aunque el incremento salarial busca mejorar el poder adquisitivo bajo el concepto de salario vital de la OIT, para quienes ya tienen un negocio inmobiliario en marcha, significa un aumento en el saldo pendiente.

La mayoría de los contratos de compraventa de vivienda VIS estipulan que el precio final se ajustará al valor del salario mínimo del año de escrituración. Esto implica que las familias que reciben su casa en 2026 verán un incremento frente a los precios de 2025.