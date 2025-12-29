Auxilio de transporte 2026: así quedó el subsidio tras anuncio de salario mínimo de Petro

El Gobierno nacional oficializó este 29 de diciembre que el auxilio de transporte para el año 2026 será de $249.095. Este ajuste, que representa un incremento del 23 %, se definió de manera simultánea al nuevo salario mínimo mensual, el cual quedó fijado en $1.750.905.

Este rubro es fundamental para millones de trabajadores que devengan hasta dos salarios mínimos y que dependen de este apoyo para costear su movilidad diaria. Con la suma de ambos conceptos, el ingreso total de un trabajador que gane el mínimo en Colombia será de $2.000.000 a partir del 1 de enero.

"Esto implica un crecimiento sobre este año, que aún no termina, de 22,7 %. Realmente gana más la familia ahora, no solo el trabajador. Y el resultado que nos da, calculando el año entrante, es 18,7 % real", afirmó el jefe de Estado.

Las razones del Gobierno para el aumento del salario mínimo

La decisión presidencial llega tras el fracaso en las mesas de concertación y en medio de un fuerte debate técnico. Durante el fin de semana, un documento del Ministerio de Trabajo sugirió la necesidad de elevar el piso salarial bajo el estándar de "salario vital" de la OIT.



Según el documento técnico que circuló previo al anuncio oficial: "La remuneración laboral debe ser suficiente para satisfacer las necesidades esenciales de las personas trabajadoras y sus familias, sin requerir la realización de trabajo adicional ni la dependencia de ingresos complementarios".

Además, en la alocución de este lunes, el presidente agregó que, con este incremento, el crecimiento acumulado del salario mínimo durante el autodenominado Gobierno del Cambio alcanza cerca del 36 % real, y afirmó que “no hay un Gobierno que haya logrado este hecho, por lo menos desde los años 60”, resaltando el carácter histórico de la medida.

Aunque las centrales obreras y el sector empresarial mantuvieron posiciones distantes durante diciembre, el Gobierno justificó el monto final argumentando que la mejora en las cifras de crecimiento económico y la reducción del desempleo "configuran un entorno propicio para la adopción de un incremento justo".

