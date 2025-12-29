En vivo
Auxilio de transporte 2026: así quedó el subsidio tras anuncio de salario mínimo de Petro

Auxilio de transporte 2026: así quedó el subsidio tras anuncio de salario mínimo de Petro

Tras semanas de expectativa y una propuesta polémica desde el Ministerio del Trabajo, el presidente Gustavo Petro definió el incremento del auxilio de transporte para el próximo año.

Subsidio de transporte 2026
Gobierno revela el valor del subsidio de transporte para 2026.
Foto: TransMilenio / Metro de Medellín / MIO
Por: Fredy Leonardo Daza
|
Actualizado: 29 de dic, 2025

