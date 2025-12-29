Inflación e informalidad, los riesgos detrás de un aumento desmedido del salario mínimo

Colombia se encuentra ante una creciente incertidumbre económica tras la filtración de un borrador de decreto del Ministerio de Trabajo que propone un incremento del 23 % en el salario mínimo para el próximo año. Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, y Juan Carlos Guataquí, exsubdirector del Dane, advirtieron en entrevista para Mañanas Blu que una medida de esta magnitud, muy superior a la inflación proyectada del 5%, traería consecuencias severas para la estabilidad financiera del país,.



Presión inflacionaria y tasas de interés

El primer gran impacto identificado es el aumento inmediato de la inflación. Según Mejía, cuando los costos laborales para pequeños y medianos empresarios suben a dos dígitos, estos no tienen otra alternativa que trasladar ese costo al consumidor final mediante mayores precios en productos y servicios como educación, salud y transporte.

Además, este fenómeno afectaría la política monetaria. Si la inflación y sus expectativas se desbordan, el Banco de la República se vería obligado a subir las tasas de interés, lo que incrementaría los costos de endeudamiento para todos los hogares y empresas del país, frenando la reactivación económica necesaria.



Amenaza a la formalidad y el empleo

Otro punto crítico es la precarización del mercado laboral. Las cifras del Dane ya muestran que las empresas están sustituyendo trabajadores de tiempo completo por empleados de tiempo parcial o independientes para ajustarse a los costos. Mejía advirtió que un aumento excesivo podría excluir a los trabajadores más vulnerables del empleo formal, generando más informalidad.

Guataquí añadió que, ante un costo tan elevado del factor trabajo, los empleadores podrían optar por despidos masivos o la contratación informal para sobrevivir. Asimismo, se prevé una aceleración en la sustitución de mano de obra por tecnología, como el reemplazo de personal de vigilancia por cámaras de seguridad o labores administrativas por inteligencia artificial.

