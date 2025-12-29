Si el salario mínimo sube el 19 %, ¿cuánto incrementaría el costo de las multas en Colombia?

El salario mínimo en Colombia aún no ha sido definido por el Gobierno de Gustavo Petro. Aunque el mandatario tiene plazo hasta el martes 30 de diciembre para decretar el incremento que recibirán los trabajadores, en los últimos días ha tomado fuerza la versión de un posible aumento del 19 %. La cifra ha generado expectativa, pero también preocupación en varios sectores.

Desde el empresariado han surgido críticas, al considerar que un incremento de ese nivel podría incentivar la informalidad laboral y presionar los costos de operación. De confirmarse ese ajuste, el impacto no se limitaría al ingreso mensual, sino que se extendería a otros rubros clave como la vivienda, la salud, el transporte y varios trámites que dependen de indicadores económicos actualizados cada año.

Uno de los temas que más inquieta a los ciudadanos es el de las multas, especialmente las de tránsito, que suelen generar confusión por su relación con el salario mínimo.



¿Cuánto costarían las multas en 2026?

Actualmente, el salario mínimo en Colombia es de $1.423.500. Con un aumento del 19 %, pasaría a $1.693.965, sin incluir el auxilio de transporte. Sin embargo, es importante aclarar que las multas ya no se calculan con base en el salario mínimo.

Desde 2024, las sanciones económicas se determinan a partir de la Unidad de Valor Básico (UVB). Según la Resolución 3914 del 17 de diciembre de 2024, expedida por el Ministerio de Hacienda, el valor de la UVB para 2025 quedó fijado en $11.552, tras el incremento del IPC del 5,49 % registrado en octubre de 2024.



Con el Índice de Precios al Consumidor revelado por el DANE en octubre de 2025, que fue del 5,51 %, la proyección indicaría que la UVB para 2026 sería de $12.188. Con ese valor, una sanción tipo A de 13,94 UVB tendría un costo aproximado de $169.900.

Cuánto costarían las multas de tránsito en 2026

En Colombia, las infracciones de tránsito se clasifican por tipos, desde la A hasta la D, cada una con un número específico de UVB asignadas. Con el valor proyectado de la UVB, los costos quedarían así:



Tipo A : 13,95 UVB, equivalentes a $169.900.

Tipo B: 27,86 UVB, que representarían $339.557.

Tipo C: 52,29 UVB, con un valor cercano a $637.310.

Tipo D: 104,55 UVB, lo que implicaría una multa de $1.274.255.

Otros tipos de sanciones también tendrían incrementos importantes:

Tipo E: 156,84 UVB, equivalentes a $1.911.809.

Tipo F: 3,50 UVB, cerca de $42.658.

Tipo G y H: 17,43 UVB, unos $212.436.

Tipo I: 348,50 UVB, que alcanzarían los $4.247.518.

En el caso de sanciones por conducir bajo efectos del alcohol, el valor varía según la reincidencia. Por ejemplo, una infracción tipo F de grado 1 de alcohol implicaría 627,32 UVB, es decir, $7.645.776, mientras que una tercera reincidencia con grado 3 podría llegar a 5.018,70 UVB, equivalentes a $61.167.915.

Cabe aclarar que estas cifras se basan en proyecciones del IPC de octubre de 2025. El Ministerio de Hacienda aún no ha confirmado el valor oficial de la UVB que regirá en 2026.

