En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Trump y Venezuela
Salario mínimo
Emergencia económica
Asamblea Constituyente

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Motor  / Si el salario mínimo sube el 19 %, ¿cuánto incrementaría el costo de las multas en Colombia?

Si el salario mínimo sube el 19 %, ¿cuánto incrementaría el costo de las multas en Colombia?

Desde 2024, las sanciones económicas se determinan a partir de la Unidad de Valor Básico (UVB).

Publicidad

Publicidad

Publicidad