Gobierno contempla alza de 23 % en el salario mínimo: "Esta es la propuesta de MinTrabajo"

Un sector del Gobierno nacional, y concretame del Ministerio del Trabajo, le propuso al presidente Gustavo Petro subir el salario mínimo en un 23% hasta $1.746.882 bajo el argumento de que existe la necesidad de cerrar la brecha entre las ganancias de los trabajadores y el mínimo vital calculado por la OIT. Este valor de salario no incluye el subsidio de transporte que sería fijado en un decreto por separado.

La propuesta está contenida en un documento de trabajo que estuvo circulando por el gobierno este sábado 27 de diciembre y cuya metadata apunta que pasó por la revisión de la jefe de oficina jurídica del Ministerio de Trabajo, Camila Bohorquez.

Vale la pena recordar que en las negociaciones de este año por primera vez se propuso incluir la variable del salario vital de la OIT. Según el documento "la estimación del salario vital parte del principio según el cual la remuneración laboral debe ser suficiente para satisfacer las necesidades esenciales de las personas trabajadoras y sus familias, sin requerir la realización de trabajo adicional ni la dependencia de ingresos complementarios". Es decir que debe cubrir una gama de necesidades básicas en distintos aspectos que van de la alimentación a la vivienda, la salud y la educación.

El gobierno calcula que si se aplicaran los estándares de la OIT el salario sin subsidio de transporte para 2026 debería fijarse en $1.826.190, sin embargo, es necesario hacer un ajuste progresivo y no en un solo año.



Para el gobierno la mejoría en las cifras de crecimiento económico y la reducción del desempleo "configuran un entorno propicio para la adopción de un incremento justo del salario mínimo para el año 2026, compatible con la sostenibilidad macroeconómica, la generación de empleo y la protección efectiva del ingreso laboral de las personas trabajadoras"

Al cierre de esta nota el gobierno aún no había realizado el anuncio oficial de incremento aunque el presidente Gustavo Petro sí hizo referencia al salario "vital" y "familiar" durante su alocución de Navidad.

De adoptarse esta cifra el salario subiría más de 4 veces por encima del costo de vida de 2025 (5.3%) y al menos tres veces más que lo propuesto por los empresarios (7.21%) en las negociaciones y subiría incluso por encima de las solicitudes de las centrales obreras (16%).



¿Qué sube con el salario mínimo en 2026 y qué no?

En Colombia 2.4 millones de personas ganan exactamente un salario mínimo. Mientras que la mayoría de los trabajadores gana menos de un salario mínimo. Especialmente aquellos que están en la informalidad.

Publicidad

El salario mínimo eleva automáticamente la pensión mínima, ya que por ley es ilegal pagar pensiones por debajo del salario mínimo.

El salario mínimo es también la referencia para el costo de la vivienda nueva tanto de interés social como de interés prioritario. Esto implicaría que el costo de una vivienda nueva en Bogotá superaría los 262 millones de pesos en 2026.

No existe una norma que obligue a los empleadores a subir los salarios de quienes ganan más de un salario mínimo aunque muchas empresas suelen reconocer la inflación y hacer incrementos anuales.

Publicidad

En los últimos años el Gobierno ha desvinculado los incrementos del salario mínimo de distintos costos en la economía. En la actualidad ni las cuotas moderadoras de la EPS, ni las multas de tránsito, ni las multas o contribuciones del gobierno, ni el seguro obligatorio de accidentes de tránsito aumentan con el salario mínimo. La mayoría de estos costos ya están indexados a medidas que incorporan la inflación, como por ejemplo, la unidad de valor tributario (UVT)

Sin embargo, eso no quiere decir que los aumentos del salario mínimo sean neutrales para la economía. Históricamente, el banco de la república ha asegurado. ¿Qué aumentos desbordados del salario mismo dificultan alcanzar las metas de inflación y llevan a una inercia en el costo de vida