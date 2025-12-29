En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Trump y Venezuela
Salario mínimo
Emergencia económica
Asamblea Constituyente

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Gobierno contempla alza de 23 % en el salario mínimo: "Esta es la propuesta de MinTrabajo"

Gobierno contempla alza de 23 % en el salario mínimo: "Esta es la propuesta de MinTrabajo"

El argumento principal es que hay que cerrar la brecha entre el salario mínimo y el 'mínimo vital' calculado por la OIT.

Publicidad

Publicidad

Publicidad