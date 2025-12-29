¿En cuánto quedará el subsidio de vivienda con el aumento del salario mínimo?

Tras el anuncio del presidente Gustavo Petro en la noche de este lunes, 29 de diciembre, del aumento del salario mínimo a $1.750.905 y $2.000.000 con subsidio de transporte, varias cosas también tendrán una diferencia en su valor con la llegada del 2026 y por eso conozca algunas cosas importantes de este anuncio para la economía del país.

Uno de los cambios que habrá será en torno al subsidio de vivienda para el 2026. Este año hubo seis posibilidades para poder adquirir uno: caja de compensación, concurrente, arrendamiento, para el campo; del Fondo Nacional del Ahorro (FNA) y regionales, cada uno con sus propios requisitos y precios. Pero, ahora, estos tendrán un cambio importante con este cambio en el salario mínimo.

Compra de vivienda en Colombia. Foto: MinVivienda, Freepik, archivo.

Así quedará el subsidio de vivienda para 2026 con cambio de salario mínimo

Es importante recordar que uno de los factores más importantes para comprar vivienda es contar, mínimo, con los recursos económicos para la cuota inicial y lograr el cierre financiero, de ahí se tienen en cuenta otros factores para recibir el apoyo de este subsidio para la cuota inicial de la compra, la cual funcionaría así en 2026:



Subsidio con cajas de compensación: este monto alcanza hasta los 30 SMLMV lo que significa un total de $52.528.500 en 2026 en comparación a los $42.705.000 de este 2025 y los que podrán acceder son aquellos que tengan ingreso de hasta 2 SMLMV, es decir, un ingreso de $3.501.810. Por otro lado, los que ganen entre 2 a 4 SMLMV recibirán hasta 20 los cuales serán $35.018.100.



este monto alcanza hasta los 30 SMLMV lo que significa un total de $52.528.500 en 2026 en comparación a los $42.705.000 de este 2025 y los que podrán acceder son aquellos que tengan ingreso de hasta 2 SMLMV, es decir, un ingreso de $3.501.810. Por otro lado, los que ganen entre 2 a 4 SMLMV recibirán hasta 20 los cuales serán $35.018.100. Subsidio concurrente : este corre por parte del Gobierno nacional y equivale hasta 20 SMLMV, que equivale en 2026 a $35.018.100, sin importar el puntaje del Sisbén. Para este se necesita no ser propietario de vivienda y ser aplicable para viviendas de interés social.



: este corre por parte del Gobierno nacional y equivale hasta 20 SMLMV, que equivale en 2026 a $35.018.100, sin importar el puntaje del Sisbén. Para este se necesita no ser propietario de vivienda y ser aplicable para viviendas de interés social. Subsidio de arrendamiento: el desembolso equivale al 60 % del SMLMV, es decir, un valor de $1.050.543 para el 2026 y no debe superar el 90 % del canon de arrendamiento.



el desembolso equivale al 60 % del SMLMV, es decir, un valor de $1.050.543 para el 2026 y no debe superar el 90 % del canon de arrendamiento. Subsidio vivienda social para el campo: un monto de hasta 70 SMLMV para construcción rural, es decir, un valor de $122.566.500 para el 2026 y hasta de 22 para el mejoramiento de la vivienda ($38.519.910).



un monto de hasta 70 SMLMV para construcción rural, es decir, un valor de $122.566.500 para el 2026 y hasta de 22 para el mejoramiento de la vivienda ($38.519.910). Fondo Nacional del Ahorro (FNA) : este ofrece créditos preferenciales para jóvenes de 18 y 29 años y pueden financiar hasta el 90 % de una vivienda.



: este ofrece créditos preferenciales para jóvenes de 18 y 29 años y pueden financiar hasta el 90 % de una vivienda. Subsidios regionales: esto dependerá de cada localidad y alcaldía, por ejemplo, en el caso de Bogotá existe 'Ahorro para mi casa' que entrega casi un millón de pesos al mes hasta por 18 meses para pagar el arriendo, al igual que existen alternativas de diferentes modalidad con precios precios que, seguramente, en los próximos días irán dando a conocer las administraciones locales.