¿Cuánto le van a descontar de salud y pensión con el aumento del salario mínimo?

Con el reciente aumento del salario mínimo decretado por el presidente Gustavo Petro este lunes, 29 de diciembre, muchos trabajadores se preguntan cómo cambiará su ingreso real mes a mes.

Más allá del valor que se verá reflejado en el contrato o la nómina, el ajuste también impacta directamente los descuentos obligatorios por salud y pensión, rubros que suben de forma proporcional. Por eso, entender cuánto le descontarán exactamente y cómo se distribuyen esos aportes es clave para saber si el incremento del mínimo realmente se sentirá en el bolsillo.

Para 2026, con el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) que decretó el Gobierno, las deducciones para corresponder a los aportes en salud y pensión incrementarán significativamente.

¿Cuánto descuentan de salud para 2026?

El porcentaje de los aportes obligatorios a salud y pensión de los trabajadores en Colombia está definido por la Ley 100 de 1993 y no cambia año a año; lo que sí varía es el monto en pesos, ya que se calcula sobre el salario mínimo, que se ajusta anualmente.



En el caso de la salud, la ley establece un aporte total del 12,5 % del salario. De ese porcentaje, el empleador asume el 8,5 %, mientras que el trabajador aporta el 4 %, valor que se descuenta directamente de su nómina.

Así, para 2026, si el salario mínimo quedó fijado en 1.750.905 pesos, al empleado que devenga un SMMLV se le deducirá cada mes el equivalente al 4 % de ese monto por concepto de salud, que son 70.036,2 pesos.



¿Cuánto descuentan de pensión para 2026?

En el caso de las pensiones, el porcentaje total que se paga mes a mes equivale al 16 % del salario, de los cuales el empleador asume el 12 % y el trabajador el 4 %, el mismo porcentaje que se descuenta para salud.

Esto significa que, con el aumento del salario mínimo para 2026, ambos aportes subirán en términos de dinero, aunque no en porcentaje. Así, el empleador deberá cubrir la suma de 358.935 pesos por cada trabajador, mientras que el empleado verá un descuento más alto en su nómina mensual, teniendo una deducción de 140.072 pesos.

Ese 4 % correspondiente a pensión —al igual que el de salud— se descuenta directamente del salario que recibe cada mes, por lo que el incremento del mínimo también impacta el ingreso neto que finalmente llega al bolsillo.



En ese escenario, los valores correspondientes al 4 % de salud y al 4 % de pensión representan para el trabajador una deducción mensual total de 140.072 pesos, siempre y cuando devengue un salario mínimo legal mensual vigente (SMMLV).

Estos descuentos se aplican de manera automática sobre el salario base y reducen el ingreso neto que finalmente recibe el empleado cada mes. Así, aunque el aumento del salario mínimo eleva el valor del sueldo nominal, también incrementa en la misma proporción los aportes obligatorios a la seguridad social, un efecto que muchos trabajadores solo perciben cuando revisan su desprendible de pago.



¿Cómo calcular el descuento de salud y pensión si se gana más del mínimo?

De acuerdo con lo establecido en la Ley 100 de 1993 y el Código Sustantivo del Trabajo, cuando un trabajador devenga un salario superior al mínimo, los descuentos por salud y pensión se calculan sobre el Ingreso Base de Cotización (IBC), que corresponde al salario y a los pagos que tienen naturaleza salarial. Sin embargo, el porcentaje sigue siendo el mismo, es decir, 4 % para salud y 4 % para pensión.

En ese caso, el empleado debe asumir el 8 % del total —4 % para salud y 4 % para pensión—, porcentaje que se aplica sobre ese ingreso base y no sobre el salario mínimo. Los pagos expresamente pactados como no salariales, como algunas bonificaciones o auxilios extralegales, no hacen parte de la base para estos aportes.

Entonces, en el caso de los trabajadores que perciban un salario base superior al mínimo, deberán hacer el cálculo sobre ese valor, multiplicándolo por el porcentaje correspondiente a los descuentos de salud y pensión (8 % en total):



En el caso de la salud, se aplica el 4 %, lo que equivale a un descuento mensual de $80.000 ($2.000.000 x 0,04) .

. Para pensión, el cálculo es el mismo: el 4 % del salario, es decir, otros $80.000.

De esta manera, un trabajador con un salario base de $2.000.000 tendrá una deducción total de $160.000 mensuales por concepto de salud y pensión en 2026, siempre que ese ingreso corresponda al ingreso base de cotización.