En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Trump y Venezuela
Salario mínimo
Emergencia económica
Asamblea Constituyente

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Bolsillo  / ¿Cuánto le van a descontar de salud y pensión con el aumento del salario mínimo?

¿Cuánto le van a descontar de salud y pensión con el aumento del salario mínimo?

Tras el anuncio del presidente Petro de aumentar el salario mínimo en un 23 %, los descuentos obligatorios en los aportes a salud y pensión también se incrementan, un efecto que muchos trabajadores no suelen dimensionar hasta que revisan su desprendible de pago y notan el impacto real en su ingreso mensual.

Descuento en salud y pensión
Esto le van a descontar en salud y pensión para 2026 si se gana el mínimo.
Fotos: Meta AI / AFP / Blu Radio
Por: Alexis David De Dios
|
Actualizado: 29 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad