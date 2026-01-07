En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petróleo de Venezuela
Nicolás Maduro
Falcao
Movilización Gobierno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Destraban ampliación de la Autopista Norte en Bogotá: permiso fue otorgado para comenzar con la obra

Destraban ampliación de la Autopista Norte en Bogotá: permiso fue otorgado para comenzar con la obra

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales había negado un permiso especial para la ampliación de la Autopista Norte entre las calles 191 y 245.

Buenas noticias para los bogotanos, destraban ampliación de la Autopista Norte.
Buenas noticias para los bogotanos, destraban ampliación de la Autopista Norte.
Foto: ANLA, Alcaldía de Bogotá, Freepik.
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 7 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad