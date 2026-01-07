Destraban ampliación de la Autopista Norte en Bogotá: permiso fue otorgado para comenzar con la obra

Una de las vías más importantes de Bogotá es la Autopista Norte, por allí se movilizan más de 126.000 vehículos diarios con flujos que alcanzan los 18.000 automotores circulando simultáneamente en horas pico, lo que afecta la velocidad a 15 km/h o menos, según la Secretaría de Movilidad. Se espera que con la ampliación este panorama cambie.

Recordemos que el inicio de las obras del proyecto de ampliación no se había realizado anteriormente debido a aspectos ambientales asociados a las zonas donde se prevén las ampliaciones, las cuales presentan hábitats sensibles que requieren un manejo específico en materia de residuos, drenajes y protección de ecosistemas.

En ese contexto, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) había solicitado a la concesionaria Ruta Bogotá Norte la adopción de medidas y especificaciones orientadas a garantizar la conectividad hídrica y ecológica entre los humedales de Torca y Guaymaral, lo que llevó a que la concesión solicitara una nueva prórroga para adelantar el trámite de la licencia ambiental requerida, aplazando el proyecto por segunda vez durante 60 días hábiles.



Se destraba la ampliación de la Autopista Norte en Bogotá

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgó la licencia ambiental al proyecto Accesos Norte, Fase II, correspondiente a la ampliación de la Autopista Norte de Bogotá en el tramo comprendido entre la calle 191 y la calle 245. Con esta decisión, la concesionaria Ruta Bogotá Norte S.A.S. queda habilitada para iniciar las obras previstas en el proyecto vial.

Así las cosas, según lo que informó la ANLA, la licencia fue concedida luego de un proceso de evaluación técnica adelantado de manera autónoma y en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. La entidad indicó que la decisión se tomó en ejercicio de sus funciones como autoridad ambiental del orden nacional, respetando los procedimientos y los tiempos establecidos para el licenciamiento ambiental.



El trámite incluyó la revisión de los estudios presentados por el concesionario, así como el análisis de los posibles impactos ambientales asociados a la ejecución del proyecto. Como resultado de esta evaluación, la ANLA definió un conjunto de obligaciones ambientales que deberán ser cumplidas durante el desarrollo de las obras y en las fases posteriores del proyecto.

Ampliación de la Autopista Norte podrá comenzar tras permiso de la ANLA. Foto: ANLA.

En el marco del licenciamiento se llevó a cabo una Audiencia Pública Ambiental, en la que participaron más de 2.000 personas, entre representantes de organizaciones sociales, autoridades locales, usuarios de la vía y comunidades aledañas al área de influencia del proyecto. En este espacio, los asistentes expusieron inquietudes, observaciones y propuestas relacionadas con la ampliación de la Autopista Norte y sus posibles efectos en el entorno.

Según lo que indica la entidad la licencia otorgada contempla medidas específicas orientadas a la protección de los humedales Torca-Guaymaral, los cuales se encuentran reconocidos como ecosistemas estratégicos de importancia internacional en el marco de la Convención Ramsar.

Estos humedales hacen parte de un compromiso asumido por el Estado colombiano desde 2018, que establece obligaciones para su conservación y manejo, de acuerdo con los principios y disposiciones de dicho instrumento multilateral.