Anla convoca audiencia pública ambiental para el proyecto Accesos Norte Fase II en Bogotá

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) anunció la realización de la audiencia pública ambiental del proyecto Accesos Norte Fase II, Unidades Funcionales 1 a 5, a cargo de la Concesionaria Ruta Bogotá Norte S.A.S., como parte del proceso de evaluación de la licencia ambiental.
El proyecto se desarrollará sobre la Autopista Norte, entre las calles 191 y 245, en jurisdicción del Distrito Capital, con influencia en las localidades de Usaquén y Suba. Su objetivo es mejorar, rehabilitar, ampliar y mantener un tramo de 5,8 kilómetros por calzada, incorporando espacio público, andenes y ciclorrutas. La ampliación se ejecutará sobre el separador central existente, manteniendo los tres carriles actuales e incluyendo uno adicional para el transporte masivo.
La convocatoria de la audiencia se realiza en atención a solicitudes respaldadas por más de cien ciudadanos y cuatro organizaciones sin ánimo de lucro, en cumplimiento del artículo 72 de la Ley 99 de 1993 y el decreto 1076 de 2015, que exigen este mecanismo de participación cuando se cumplan dichas condiciones.
El proceso contará con dos espacios de diálogo ciudadano. El primero será la reunión informativa, programada para el sábado 8 de noviembre de 2025; el segundo, la Audiencia Pública Ambiental, se llevará a cabo el sábado 29 de noviembre de 2025, ambos en la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito (AK 45 #205-59).
La participación es libre. Quienes deseen intervenir o presentar ponencias deberán inscribirse previamente hasta el 25 de noviembre, a través del formulario en línea de la Anla, la línea gratuita nacional 01 8000 112 998, el teléfono (601) 254 0100, el correo licencias@anla.gov.co o de manera presencial en las sedes de la CAR y las Personerías de Usaquén y Suba.
Ambas jornadas serán transmitidas en vivo por el canal de YouTube de la Anla (@Anla_Col), con interpretación en lengua de señas colombiana, garantizando la accesibilidad y la participación virtual.
La audiencia pública ambiental busca que la comunidad conozca los posibles impactos del proyecto y las medidas de manejo propuestas, fortaleciendo la transparencia, el acceso a la información y la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre proyectos que afectan su entorno.