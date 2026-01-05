TransMilenio entregará nuevas estaciones cerca de Soacha: estarán listas muy pronto

Luego de varios años de obras, retrasos y de la expectativa de los habitantes de Soacha que sueñan con una movilidad digna, TransMilenio reveló que está cerca de entregar una de sus obras más esperadas en el sur de Bogotá.

El corredor de la avenida Ciudad de Cali se encuentra próximo a finalizar el Grupo 1 del proyecto, que hoy registra un avance del 99,9 %. Esto permitirá la entrega de tres estaciones y significará un alivio para miles de habitantes del suroccidente de Bogotá y de Soacha, una de las zonas que concentra los mayores problemas de movilidad en la región.

Para quienes viven en Bosa La Esperanza, el cambio ya es evidente. Esta zona, que durante años estuvo marcada por la inseguridad, los lotes abandonados y la acumulación de basuras, ahora cuenta con una infraestructura que promete mejorar el desplazamiento diario de miles de personas.



TransMilenio en la avenida Ciudad de Cali: estaciones listas para operar

El tramo intervenido se extiende desde la avenida Circunvalar hasta la avenida Bosa y tiene una longitud de 2,85 kilómetros. En este sector se ubicarán tres estaciones de TransMilenio:



Tibanica-Primavera

Los Laureles

Islandia

Estas estaciones fueron diseñadas para atender la alta demanda de pasajeros que se movilizan entre Bogotá y Soacha.

El proyecto contempla dos carriles exclusivos para buses articulados y biarticulados, dos carriles mixtos por sentido, además de tres cicloestaciones y 12 taquillas, cuatro en cada estación.



Bus de TransMilenio Foto: AFP

Ciudadanos esperan el inicio de la operación

Aunque los carriles ya se encuentran habilitados para el paso de vehículos y motocicletas, los buses de TransMilenio aún no han iniciado operación. Si bien la infraestructura está prácticamente lista, falta el paso más importante para que el sistema entre en funcionamiento.

En ese sentido, el panorama es cercano. Se espera que durante 2026 se den las condiciones necesarias para poner en marcha la operación y aliviar uno de los corredores más complejos del sur de la ciudad.



Puente Tibanica, la conexión clave con Soacha

El impacto del proyecto va más allá de las estaciones. La futura construcción del puente Tibanica será clave para extender la avenida Ciudad de Cali hacia Soacha y reducir la presión sobre la autopista Sur.

Publicidad

Esta obra, que tendrá un costo superior a los 118.000 millones de pesos, contará con cuatro carriles y una ciclorruta que integrará las redes viales de ambos municipios. Según el IDU, beneficiará a más de 250 mil personas, en especial a quienes viven en Ciudad Verde y utilizan la autopista Sur tanto entre semana como los fines de semana.