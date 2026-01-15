Nueva vía conectará La Calera y Sopó: será un corredor alterno que se integrará con Bogotá

A pesar de que hay varias vías para salir y entrar a Bogotá, muchas veces están congestionadas, pues miles de personas suelen movilizarse hacia sus lugares de trabajo, colegios, universidades fuera de la ciudad.

Asimismo, los fines de semana, hay corredores con problemas de movilidad debido a la gran cantidad de vehículos que se dirigen a restaurantes o clubes ubicados en Cundinamarca.

En total, hay nueve vías habilitadas para salir de la capital del país:

Autopista Norte Autopista Sur Avenida Centenario (calle 13) Calle 80 Carrera 7 Avenida Boyacá - vía al Llano Vía Suba - Cota Vía La Calera Vía a Choachí

No obstante, dentro de poco, un nuevo corredor se integrará con una de ellas y servirá para decongestionar la salida y entrada de los vehículos al centro del país.



Nueva vía conectará La Calera y Sopó

Desde la Gobernación de Cundinamarca, anunciaron una inversión para conectar los municipios de La Calera y Sopó. El gobernador Jorge Emilio Rey, indicó en sus redes sociales que hicieron un recorrido por la vereda Márquez, la cual limita con Sopó y allí dio a conocer la intervención de una vía estratégica para los productores de leche y ganado, que además se convierta en un corredor alterno del oriente del departamento para integrarse con Bogotá.



Vía vereda Márquez. Foto: Instituto de Caminos y Construcciones de Cun/marca.

Dicha inversión será superior a los $3.000 millones: “Pretendemos unir la vía –que ya pavimentó Sopó– con La Calera. Por eso adelantaremos la primera fase de intervención”.

De igual forma, Rey manifestó que, junto al alcalde de La Calera, Juan Carlos Hernández, el pasado 29 de diciembre el proyecto fue socializado a la comunidad. El contrato firmado estipula una intervención de 1,4 kilómetros de vía. La obra comenzará su ejecución en febrero e irá hasta finales de 2026.

Por último, el gobernador adelantó que mientras se desarrolla la primera fase del proyecto también darán inicio a la licitación de la segunda fase, la cual contempla el empate total con Sopó.