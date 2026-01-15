En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
Yeison Jiménez
Ataque en Chocó
Visa EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Nueva vía conectará La Calera y Sopó: será un corredor alterno que se integrará con Bogotá

Nueva vía conectará La Calera y Sopó: será un corredor alterno que se integrará con Bogotá

Desde la Gobernación de Cundinamarca, anunciaron una millonaria inversión para conectar los municipios de La Calera y Sopó; la nueva vía servirá como corredor alterno que se integrará con la capital del país.

nueva vía.jpg
Nueva vía que conectará La Calera y Sopó.
Foto: Instituto de Caminos y Construcciones de Cun/marca, Freepik.
Por: Coralina Durán
|
Actualizado: 15 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad