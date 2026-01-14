La CAR da vía libre a modificar la licencia ambiental de la ALO Sur ¿Qué obras quedan habilitadas?

El desarrollo de las grandes obras viales en el país ha sido, durante años, una promesa que apunta a mejorar la movilidad y la calidad de vida de los colombianos. Sin embargo, entre trámites técnicos, decisiones gubernamentales y obstáculos legales, varios de estos proyectos han quedado frenados o avanzan a paso lento.

En ese contexto, Bogotá y su región vuelven a poner los ojos sobre uno de los proyectos de movilidad más esperados. La Avenida Longitudinal de Occidente, en su tramo sur, da un nuevo paso que resulta clave para destrabar su ejecución y empezar a marcar el ritmo de lo que viene para este corredor estratégico.

La reciente decisión de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) otorgó una autorización que destraba procesos administrativos y, además, redefine el alcance de las intervenciones previstas en uno de los accesos más importantes de ingreso y salida de la capital.



CAR autorizó modificación de la licencia ambiental del ALO Sur

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) autorizó la modificación de la Licencia Ambiental del proyecto 5G Avenida Longitudinal de Occidente, tramo sur (ALO Sur). La decisión cobija el sector comprendido entre el estribo norte del puente sobre el río Bogotá y la intersección con la calle 13, un tramo de aproximadamente 9,5 kilómetros.

ALO Sur. Captura de video: ANI

Con esta autorización se habilita ambientalmente la ejecución de obras clave, entre ellas:

La construcción de un nuevo eje vial en doble calzada.

La rehabilitación y el mantenimiento del corredor vial existente.

El desarrollo de las Unidades Funcionales UF2, UF3 y UF4.

Qué obras quedan habilitadas con la modificación ambiental

La modificación de la licencia permite avanzar en la construcción de calzadas, puentes, sistemas de drenaje, estructuras de paso, alamedas peatonales y ciclorrutas. Todo el proceso se sustenta en la aprobación del complemento del Estudio de Impacto Ambiental, evaluado de manera integral por la CAR.

Este trámite incluyó la validación de la zonificación ambiental, el Plan de Manejo Ambiental, los programas de seguimiento y monitoreo, así como la evaluación de impactos y el aprovechamiento de recursos naturales. El licenciamiento ambiental es, además, una obligación contractual del concesionario y un requisito previo para dar inicio a la fase de construcción.



ALO Sur, corredor clave para la movilidad regional

El proyecto ALO Sur hace parte del esquema de concesión bajo la figura de APP y contempla intervenciones en 24,5 kilómetros de vía entre Chusacá, en Soacha, y la calle 13, en Fontibón. En total, se proyecta la construcción de 45 puentes y dos intersecciones a desnivel.

Este corredor busca consolidarse como una alternativa para descongestionar la autopista Sur y mejorar la conexión de Bogotá con el suroccidente del país. Las obras impactarán directamente a municipios como Sibaté, Mosquera y Soacha, además del Distrito Capital, fortaleciendo una infraestructura clave para la movilidad regional y el transporte de carga.