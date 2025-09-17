Video: motociclista murió tras intentar robar a conductores; Policía lo enfrentó a tiros

La inseguridad en las calles vuelve a ser tema de debate en Brasil tras un violento episodio ocurrido en la mañana del pasado viernes 12 de septiembre en la Estrada de Itapecerica, cerca de la Terminal João Dias, en la Zona Sur de São Paulo.

De acuerdo con la Policía Militar, un agente que se encontraba fuera de servicio evitó un intento de robo cuando notó que un motociclista se acercaba a una conductora con aparente intención de asaltarla. En medio de la intervención, el policía disparó contra el sospechoso, quien cayó de la moto y murió en el lugar. El uniformado no resultó herido.

El hecho fue registrado en video por personas que se encontraban dentro de sus vehículos en la avenida. En las imágenes, divulgadas por CNN Brasil, se observa el momento en que el hombre recibe el disparo y pierde el control de la motocicleta.

El caso fue remitido al Distrito Policial 92, donde se abrió una investigación para esclarecer los detalles del procedimiento. Hasta ahora, la identidad del fallecido no ha sido revelada.

Quedó en impactante video:

En redes sociales, el video generó todo tipo de reacciones y ya suma millones de reproducciones. “Al principio del vídeo no entendí nada y al final tampoco”, “Él era un trabajador normal” y “Qué corazón tienen esas personas de quitarle la vida a otro”, fueron algunos de los comentarios que circularon en línea.