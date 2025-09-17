Hombre casi muere tras intento de robo en bus de TransMilenio en Bosa; pasajeros grabaron

Un violento intento de hurto dentro de un bus de TransMilenio en el sur de Bogotá dejó a un ciudadano gravemente herido y desató críticas de los usuarios por la falta de atención inmediata. El hecho ocurrió en la noche del sábado 13 de septiembre en la estación de Bosa.

De acuerdo con testigos, un sujeto intentó robarle el celular a un pasajero. Ante la resistencia de la víctima, el delincuente lo atacó con un arma cortopunzante en la pierna izquierda. La escena generó pánico entre los usuarios, quienes improvisaron un vendaje para detener la hemorragia mientras pedían auxilio.

La situación se tornó aún más crítica porque, según denunciaron los pasajeros, la ambulancia nunca llegó al lugar pese a las insistentes solicitudes de ayuda. Finalmente, una patrulla de la Policía que circulaba por la zona atendió la emergencia y trasladó al herido a un centro asistencial.

En un video grabado por una ciudadana, se escucha la indignación de los usuarios por la demora en la atención. “Donde a este señor le pegaron una puñalada por robarle el celular. Llevamos una hora en la estación de Bosa y no llegó nunca una ambulancia (…) TransMilenio, como siempre, se lavó las manos. Si no es por nosotros que protestamos, el señor se desangra ahí mismo”, aseguró una mujer.

¿Qué dijo TransMilenio?

La empresa TransMilenio S.A. emitió un comunicado en el que rechazó lo ocurrido y aseguró que se activaron los protocolos de seguridad tras conocer la situación.

“Lamentamos los hechos ocurridos en la noche de este sábado 13 de septiembre; tan pronto fue reportada la novedad, el centro de control coordinó las acciones pertinentes y activó el protocolo”, aseguraron.

La entidad agregó que al lugar llegaron funcionarios de seguridad del sistema y agentes de la Policía, quienes coordinaron el traslado del herido. Además, afirmó que está dispuesta a colaborar con las investigaciones para dar con los responsables.

