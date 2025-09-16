Alertan por aumento de robos con esta modalidad en buses de TransMilenio

Una modalidad de robo, conocida por las víctimas como 'robo araña', ha generado gran preocupación entre los usuarios de TransMilenio en Bogotá.

Este método consiste en que los delincuentes, aprovechando que algunos buses avanzan lento, se trepan a las estructuras externas de las estaciones o se suben al techo de los buses para robarle a los pasajeros sus teléfonos por las ventanas.

Aunque usuarios han registrado esta modalidad en horas de la mañana, los principales reportes de los robos se dan en las horas de la noche. Los ciudadanos han manifestado que los ladrones encuentran facilidad ya que, al haber tatas obras en algunos puntos de la ciudad, los buses se ven obligados a ir más despacio.

Esta congestión es precisamente el momento que los ladrones aprovechan para actuar. A la problemática, se suma la escasa iluminación de algunas partes.

En un video difundido por un ciudadano en redes sociales se puede observar a un joven sobre el techo de uno de los buses, recostado, con un celular en la mano.

"Vean, las ventanas abiertas para hacer el raponazo. De hecho este celular puede ser uno que se acaba de robar, y la gente no sabe que está arriba, o puede estar chateando con uno de sus cómplices", dice el denunciante.

Por su parte, los ciudadanos exigen a la Alcaldía de Bogotá acciones concretas para mitigar la inseguridad, teniendo en cuenta las altas cifras de denuncias por hurto en lo que va del 2025.