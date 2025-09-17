Video: hombre disparó contra cuatro ladrones que intentaron robar a su esposa

Pánico vivió una pareja cuando estaba tranquila en su casa en Mar de La Plata, Argentina, cuando en dos motocicletas llegaron cuatro ladrones a intentar quitarle todo a la mujer frente a la vivienda, pero fue más rápido el hombre que actuó y terminó disparando en plena calle.

El momento quedó grabado por la cámara de seguridad de la casa. Minutos antes, el hombre esperaba por ella y notó que venía varias motos detrás de ella y entró a su casa rápidamente, aunque parecía que la había abandonado, lo que hizo mientras la amenazaba era buscar un arma que se encontraba en su casa y rápidamente salió a dispararles a los ladrones, que salieron corriendo del sitio.

Gracias al video, las víctimas presentaron lo sucedido ante las autoridades pidiendo ayuda para dar con los ladrones para evitar que sigan amenazando a la comunidad, lo cual, según versiones locales, avanza en manos de la Policía de la zona.

Hombre disparó contra cuatro ladrones // Foto: X @PolicialesON

Asimismo, de acuerdo con un reporte del medio TN, el hombre escuchó a uno de los ladrones, quien portaba un arma, decir que si no le entregaban las llaves del carro iban a acabar con sus vidas, por eso, aseguró que "actuó en legítima defensa".

"En las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, a las que tuvo acceso el portal 0223, se puede observar el momento en que la víctima cae al suelo mientras intenta escapar. El hombre, que no pudo precisar si se tropezó o fue golpeado, recordó que uno de los delincuentes le pegó al menos dos patadas en la espalda mientras trataba de reincorporarse", contaron.

Pero aún así nunca disparó contra ellos, pues, según contó, hizo varios disparos al aire y a las motos esperando asustarlos, lo cual lo logró y pudo evitar que se diera una tragedia en su casa en un momento de tensión donde lo más importante era que "ella estuviera a salvo".

El hombre que disparó aseguró estar dispuesto a ayudar en lo que sea con tal que estos hombres paguen, pues teme que puedan volver a su casa y hacerles daño. Por ahora, el caso se encuentra en manos de las autoridades a la espera de dar con los ladrones.