Estudiante genera caos en colegio de Argentina al disparar varias veces, ¿hay heridos?

Momentos de caos e incertidumbre se vivieron este miércoles, 10 de septiembre, luego de que una joven llegara armada a un colegio en Argentina y realizara varios disparos, cuando profesores y estudiantes estaban en clases.

Este hecho, que no es usual en Sudamérica, alertó a las autoridades de ese país, que tuvieron que acudir para evitar una tragedia.



¿Hubo heridos?

La adolescente que había ingresado a su colegio de La Paz, en la provincia argentina de Mendoza, se entregó a la Policía tras pasar más de cuatro horas atrincherada en el patio del colegio y efectuar varios disparos que no produjeron víctimas ni heridos.

"La menor está bien, fue al hospital y están sus padres ahí", afirmó a medios locales Mariano Carabajal, funcionario del Ministerio Público Fiscal provincial, desde el lugar de los hechos, donde calificó el operativo policial como "exitoso".

Según los periodistas que acudieron a la escuela, efectivos policiales lograron reducir y desarmar a la joven de 14 años, alumna de la escuela Marcelino Blanco de la localidad de La Paz, ubicada a más de 900 kilómetros al oeste de Buenos Aires.

Sobre la posibilidad de que la joven hubiera tomado esa decisión por haber sido víctimas de acoso escolar, tal y como se llegó a comentar ante las cámaras de televisión, el ministro de Educación de Mendoza, Tadeo García Salazar, dijo: "No hay registro de eso en la ficha escolar de la estudiante".

⭕ INTENTAN MEDIAR LA SITUACIÓN



- La niña atrincherada continúa disparando en la institución. Hay pánico en la Escuela Marcelino Blanco de la Paz.



- El personal del GRIS de la Policía, cuyos negociadores ingresaron al colegio para hablar con ella hasta lograr que entregue el… pic.twitter.com/CnDbx9HgQI — Diario UNO Mendoza (@diariouno) September 10, 2025

"Todo el abordaje profesional de la provincia está puesto en La Paz, a disposición de la comunidad educativa", había dicho el ministro García Salazar minutos antes de la rendición de la joven, al tiempo que había pedido que los usuarios de redes sociales se abstuvieran de difundir versiones, rumores e imágenes del hecho.

Los 80 alumnos de la escuela fueron evacuados tras el suceso protagonizado por la adolescente, que, al parecer, habría tomado el arma de su padre, un policía de la vecina provincia de San Luis.