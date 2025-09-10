Momento exacto en que disparan al activista político Charlie Kirk en universidad de EE.UU.

El comentarista y activista conservador Charlie Kirk, reconocido por su cercanía con el expresidente Donald Trump, murió este miércoles tras recibir un disparo en el cuello durante un evento en la Universidad Utah Valley (UVU).

Trump confirmó la noticia en la red Truth Social, donde lo describió como “un gran, e incluso legendario, líder” y destacó su capacidad para conectar con la juventud estadounidense. “Charlie fue querido y admirado por todos, especialmente por mí. Melania y yo enviamos nuestras condolencias a su esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!”, expresó el exmandatario.



Video del momento exacto

Videos que circulan en redes sociales muestran el momento en que Kirk fue atacado mientras participaba en un debate frente a cientos de asistentes. La institución académica informó inicialmente sobre un arresto, pero el diario The New York Times aclaró que el detenido no corresponde al autor del disparo.

Kirk fue trasladado en estado crítico al hospital de Timpanogos, en la ciudad de Orem, donde finalmente se confirmó su deceso. Tanto Trump como el canal Real America’s Voice, medio en el que trabajaba, lamentaron su fallecimiento.

Nacido en Illinois en 1993, casado y padre de dos hijos, Kirk fue fundador de Turning Point USA, una influyente organización estudiantil dedicada a la promoción de valores conservadores. Su figura se hizo habitual en debates universitarios, donde enfrentaba a jóvenes progresistas en discusiones ideológicas.