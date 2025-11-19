Video: descubrió a su esposo bañándose con su amante en su casa y pasó lo peor

En redes sociales se hizo viral un video que muestra un dramático episodio de infidelidad ocurrido en Milagro, en la provincia del Guayas (Ecuador).

Las imágenes, registradas desde el interior de una vivienda, captaron el momento en que una mujer descubre a su esposo bañándose con su presunta amante y reacciona de forma violenta, desatando una escena que rápidamente generó indignación.

De acuerdo con lo que se observa en el clip, la mujer ingresa al domicilio y, al darse cuenta de lo que ocurre en el baño, pierde por completo la calma. Armándose con un palo de escoba, comienza a gritar insultos mientras obliga a la joven a salir de la vivienda.

La grabación, aparentemente realizada por una amiga de la esposa que estaba presente en el lugar, muestra a la mujer irrumpiendo en el baño y confrontando a la presunta amante. Con evidente enojo, la agredida intenta cubrirse mientras recibe varios golpes con el palo de escoba. “Eres perra para meterte en mi casa. Hija de p***, concha de tu madre”, grita la esposa, mientras la otra mujer rompe en llanto tratando de escapar del lugar.



La escena, de apenas unos minutos, fue suficiente para que las plataformas digitales explotaran en reacciones. Miles de usuarios compartieron el video, que acumula cientos de miles de reproducciones.

Algunos internautas expresaron solidaridad con la esposa, asegurando que “cualquiera reaccionaría así en su lugar”. Otros, en cambio, condenaron la violencia y destacaron que la responsabilidad principal recaía en el esposo. “Y al marido lo perdona seguro”, escribió un usuario. “Queremos ver el video del marido así también dándole palo”, comentó otro. También hubo quienes cuestionaron las prioridades de la discusión: “Madre mía, y después se quejan de la sociedad que tenemos”, “Que le pegue al marido, no a ella; ella es soltera”, señalaron algunas personas.

