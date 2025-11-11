Video: descubren a jugador de selección de Camerún siendo infiel y su pareja expuso todo

El jugador Moumi Ngamaleu, mediocampista del Dinamo de Moscú y una de las figuras más reconocidas de la selección de Camerún, fue expuesto públicamente por su pareja, la ‘influencer’ rusa Nikki Seey, quien reveló detalles de presuntas infidelidades y comportamientos violentos en su relación.

A través de sus redes sociales, Seey confirmó la ruptura con el futbolista y publicó un video grabado en el apartamento que compartían en Moscú, donde aseguró haber encontrado a otra mujer escondida en un armario. El clip, que rápidamente se viralizó, muestra al jugador discutiendo con agentes de seguridad y con la propia influencer.

Según relató el portal ruso KP.ru, el incidente ocurrió el pasado 9 de noviembre, un día después del cumpleaños del deportista. La influencer había empezado a sospechar del comportamiento de Ngamaleu y decidió sorprenderlo en su vivienda, donde confirmó sus sospechas.

“Me hizo empacar mis cosas e irme porque debía viajar a África, pero perdió el vuelo. Esa noche regresé con los guardias de seguridad y una amiga para recoger mis pertenencias, y lo encontré con otra mujer. Solo tuvo tiempo de subirse los pantalones cortos y esconderla en nuestra habitación”, contó Seey en declaraciones al medio ruso.



La mujer hallada en el lugar fue identificada como Ekaterina, una entrenadora física que también decidió pronunciarse. “Sí, estuve en el apartamento, pero mi relación con él es puramente amistosa. No hay nada íntimo entre nosotros”, afirmó en sus redes sociales, intentando aclarar la situación.

Por su parte, Nikki Seey compartió varios mensajes en los que habló del dolor que le causó la traición y de su decisión de alejarse definitivamente. “Es una persona profundamente infeliz, carente de empatía. Nunca se disculpó ni mostró culpa alguna. He reflexionado mucho y entendí que su interés desapareció cuando sintió que ya tenía mi amor incondicional”, expresó en declaraciones recogidas por PEOPLETALK.

Tras el escándalo, la influencer abandonó el apartamento y viajó junto a su madre a Dubái. En sus redes sociales, aprovechó para enviar un mensaje de apoyo a las mujeres que viven situaciones similares: “Nunca deben culparse a sí mismas. Hay hombres que engañan no por una razón, sino por el simple placer de hacerlo”.