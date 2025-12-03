Lista de infieles en Colombia causa polémica en redes: exponen nombres, ciudad y más

Una nueva tendencia surgida inicialmente en Perú ha desatado controversia en Colombia: la creación de listas públicas en las que usuarios denuncian a presuntos hombres infieles, junto con detalles personales como nombre, ciudad, edad e incluso fotografías.

El 2 de diciembre comenzó a circular en redes sociales el enlace de un documento en el que cualquier persona podía diligenciar un formulario con información del supuesto “infiel”. Entre los datos que se pedían estaban nombre y apellidos, redes sociales, ocupación, edad, departamento, municipio, motivo de la ruptura, orientación sexual, descripción de la persona e incluso recomendaciones para su próxima pareja. Algunos formatos incluían opciones para adjuntar fotografías.

Aunque el enlace original del archivo creado en Colombia fue eliminado poco después, la tendencia ya había tomado fuerza. Usuarios en plataformas como X y TikTok replicaron la dinámica y comenzaron a difundir nuevos formularios y hojas de cálculo, donde se acumulan cientos de nombres y relatos personales. En algunos casos, además de infidelidad, se mencionan episodios de maltrato.

Lista de infieles en Colombia Foto: redes sociales

La situación ha generado un intenso debate, especialmente por la exposición de datos personales sin autorización. Varios internautas han advertido sobre los riesgos legales y de seguridad que implica publicar información privada sin verificación, mientras otros defienden estas listas como un acto de “denuncia social”.



Entre los testimonios que más han llamado la atención está el de una mujer que relató haber descubierto que su expareja, a quien describía inicialmente como atento y encantador, mantenía múltiples relaciones a la vez, incluida una pareja embarazada. “Ahí fue que entendí que es una persona extremadamente mentirosa y embustera, que vive de engañar y de manipular. Y obvio, salí de ahí apenas vi todo el desastre”, escribió.