Advierten a infieles en el trabajo: Corte Suprema avala despido en estos casos

En Colombia, el Código Sustantivo del Trabajo establece las reglas básicas que debe cumplir cualquier empleado, desde sus deberes hasta el comportamiento esperado dentro de la empresa. Y aunque la vida privada, en principio, no debería interferir con la estabilidad laboral de nadie, una reciente interpretación de la Corte Suprema de Justicia volvió a abrir el debate sobre qué tanto puede llegar a pesar una infidelidad cuando ocurre dentro del entorno laboral.

Para muchos trabajadores, pasar buena parte del día en la oficina crea vínculos cercanos con los compañeros. Entre reuniones, turnos y proyectos surgen amistades, complicidades y, en algunos casos, relaciones sentimentales. En general, las empresas prefieren no involucrarse en esos asuntos, a menos que empiecen a alterar la convivencia. El escenario cambia cuando la relación es extramatrimonial y, además, afecta el ambiente interno.



¿Puede una infidelidad ser causal de despido según la ley laboral?

Aunque la regla general indica que la vida sentimental de un trabajador pertenece a su esfera privada, la sentencia SL10137-2015 de la Sala de Casación Laboral dejó claro que no siempre es así. El fallo se originó en un caso en el que un jefe sostuvo una relación sentimental y sexual con la esposa de uno de sus empleados. Frente a esa situación, la compañía decidió despedir al trabajador involucrado, argumentando que violó el código de ética y el reglamento interno que prohíbe actos inmorales capaces de alterar la armonía laboral.

Infidelidad Foto: Pexels

El empleado demandó, asegurando que los hechos ocurrieron en su vida privada y, por lo tanto, no eran motivo suficiente para terminar el contrato. Sin embargo, la Corte determinó que su conducta sí afectó el ambiente laboral y la calificó como una falta grave. Para sustentar su decisión, la Sala citó el artículo 58 del Código Sustantivo del Trabajo, que exige mantener una conducta respetuosa y moral frente a jefes y compañeros.



El fallo advierte que este tipo de situaciones puede generar conflictos serios dentro de una comunidad laboral: riñas, venganzas, rupturas e incluso riesgos mayores. Por eso, concluyó que cuando una infidelidad involucra directamente a integrantes de la misma empresa y altera la convivencia, puede convertirse en causal de despido con justa causa.

El abogado Óscar Sierra, consultado por Blu Radio, señala que el derecho a la intimidad es fundamental, pero cede cuando la conducta privada impacta la estabilidad laboral. Según explicó, no se trata de penalizar cualquier infidelidad, sino aquellas que se entrelazan con dinámicas internas de la compañía. Si la situación genera afectaciones reales dentro del entorno de trabajo, la Corte considera válido que sea motivo de terminación del contrato.

“La sentencia lo que está diciendo es: cuando se afecta la estabilidad laboral, cuando se deterioran las buenas relaciones dentro de la empresa, como ocurrió en este caso, donde la esposa de un trabajador sostuvo relaciones íntimas con una persona de la compañía, ahí la Corte determina que puede ser motivo de justa causa”, concluyó.

