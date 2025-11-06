Fotodetecciones en Medellín ahora serán manejadas por la Alcaldía: no renovaron concesión de UNE

La Alcaldía de Medellín anunció que no prorrogará la concesión que tenía UNE para el cobro y administración de fotodetecciones, multas y trámites de tránsito, vigente desde el año 2006. A partir del 1° de enero de 2026 será el Distrito quien asuma directamente la operación y el control de estos servicios, prometiendo un enfoque más pedagógico y menos sancionatorio por parte de las autoridades.

La decisión fue confirmada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien explicó que, tras 20 años de vigencia y varias prórrogas, la última hasta diciembre de 2025, la administración distrital decidió no renovar la concesión y recuperar el manejo total del sistema de fotodetección, multas y trámites.

Desde el 1 de enero del 2026, el Distrito asumirá todas las responsabilidades técnicas, operativas y económicas del sistema. Con ello, los ingresos que antes iban en su mayoría al concesionario privado pasarán al Distrito y, por ley, deberán invertirse en infraestructura y mantenimiento de la malla vial, así como, proyectos de transporte público, modernización de la red semafórica, campañas de cultura ciudadana y educación vial. Según proyecciones oficiales, los recursos anuales podrían superar los 100.000 millones de pesos.

"Con el nuevo modelo, de acuerdo a las proyecciones del comportamiento de todo esto, pasaría el Distrito a recibir de 44.000 a 100.000 millones de pesos en el 2026 vs 2024, que está consolidado. Es un aumento del ciento veinticinco por ciento hacia la ciudad, hacia la gente", indicó.



El cambio implicará la reversión de todos los activos tecnológicos al Distrito, entre ellos 46 elementos de infraestructura, 43 equipos de red, 730 cámaras y más de 500 dispositivos complementarios, valorados en más de 31.000 millones de pesos.

El nuevo sistema de fotodetección será completamente señalizado y transparente. Todas las cámaras contarán con avisos viales 200 y 100 metros antes, además de señalización lateral, aérea y en el piso, para garantizar que los conductores sepan dónde están ubicadas, como lo determina la ley.

"Lo que yo quiero es que el concepto de recursos por las fotomultas disminuya radicalmente. Yo no quiero que eso aumente, yo no quiero que es que la gente tenga que seguir pagando, yo quiero es evitar. Por eso la señalización de las fotomultas, de las cámaras, por eso las campañas para que la gente sepa que tiene que renovar el SOAT y la técnicomecánica cuando les llegan los mensajes de texto", aseguró.

Publicidad

Aunque así lo determina la legislación vigente, el mandatario prometió que no se impondrán fotomultas por situaciones involuntarias, como quedar detenido en una intersección por un trancón, el paso de una ambulancia o un semáforo en amarillo.

Además, el Distrito hará convenios con plataformas como Google Maps y Waze para que alerten a los conductores sobre las zonas de fotodetección y los puntos de mayor accidentalidad.

Como parte del nuevo enfoque pedagógico, la Secretaría de Movilidad continuará enviando mensajes de texto, correos electrónicos y llamadas para avisar con 30, 15, 8 y 1 día de anticipación el vencimiento del SOAT y la revisión técnico-mecánica, con el mensaje: “Nuestro objetivo es cuidarte, no sancionarte”.