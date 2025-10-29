Evite dolores de cabeza: embargan cuentas y bienes por no pagar multas de convivencia

La Secretaría Distrital de Hacienda ordenó el embargo de cuentas bancarias, billeteras digitales y bienes a 25.000 ciudadanos en Bogotá que no han pagado sus multas de convivencia, en otras palabras, sanciones impuestas por infringir el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Esta medida hace parte de la campaña “¡Ey! Si le debes a Bogotá, ponte al día”, con la que el Distrito busca recuperar recursos pendientes por impuestos y también por infracciones que afectan la convivencia y el orden en la ciudad.

Según la entidad, las conductas que más generan sanciones económicas son: portar armas, elementos cortopunzantes o sustancias peligrosas, colarse en el transporte público, irrespetar o desacatar a la autoridad policial y consumir o vender sustancias psicoactivas cerca de colegios o parques.

Cada una de estas infracciones puede derivar en multas que, de no pagarse en los plazos establecidos, aumentan por los intereses de mora. De acuerdo con Hacienda, el no pago oportuno de estas obligaciones puede terminar en embargos sobre bienes o productos financieros del infractor.



Colados de TransMilenio. Foto: redes sociales.

Cómo ponerse al día con las multas

Para informar a los deudores por este tipo de multas, la Secretaría de Hacienda enviará notificaciones por mensaje de texto, mensaje a través de WhatsApp y correo electrónico.

Para evitar confusiones y fraudes, tenga en cuenta que este sistema no será para realizar cobros, sino solo para notificar y que los canales oficiales son el número de teléfono 300 270 3002 y el correo electrónico: cobrohacienda@shd.gov.co.

Publicidad

Estas comunicaciones incluirán el valor pendiente y los pasos para regularizar la deuda. La entidad hizo un llamado a verificar la autenticidad de cualquier mensaje a través de los canales oficiales disponibles en el portal www.haciendabogota.gov.co.

Quienes deseen resolver su situación deben agendar una cita presencial a través del enlace oficial de Hacienda. Los puntos de atención habilitados son:



SuperCADE CAD: Carrera 30 #25-90, de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 4:30 p. m.

Centro Especializado Plaza de las Américas: Carrera 71D #6-94 sur, locales 1132 y 1134, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:30 p. m.

Centro Especializado 114: Avenida Carrera 19 #114-65, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:30 p. m.

En estos puntos, los asesores de la Secretaría de Hacienda le brindarán orientación para consultar el estado de la deuda, obtener el recibo de pago o solicitar una facilidad de pago, que puede incluir un abono inicial del 10 % del total adeudado. También puede tramitar el recibo de pago en línea en la página de la secretaría.

El distrito recordó que mantener estas deudas activas genera intereses diarios y puede derivar en embargos automáticos, afectando cuentas bancarias y activos personales. Por eso, la recomendación de Hacienda es ponerse al día.