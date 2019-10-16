Blu Radio Cerro de las Tres Cruces
Cerro de las Tres Cruces
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Construcciones ilegales en cerros tutelares de Medellín tienen en alerta a las autoridades
En un operativo en el cerro de las tres cruces se identificó seis viviendas ilegales.
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Más de 50 bomberos trabajan en un incendio forestal cerca al cerro de Las Tres Cruces en Cali
Hasta el momento, las autoridades no reportan personas lesionadas en la conflagración
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Más de 20.000 personas visitaron el Cerro Las Tres Cruces este Viernes Santo en Cali
La Secretaría de Gestión del Riesgo anunció, además, acompañamiento a la procesión del Santo Sepulcro en horas de la noche.
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Concejales de Cali denuncian venta de lotes ilegales en el cerro de las Tres Cruces
Entre 18 y 120 millones de pesos sería el costo de un lote en el cerro de las Tres Cruces.
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Atracan a dos policías cuando realizaban requisa en cerro de Cali; les quitaron hasta las pistolas
Los uniformados fueron atacados cuando hacían un registro a un grupo de personas que estaban al parecer consumiendo sustancias alucinógenas en el cerro de las Tres Cruces.
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Restringen el ascenso a Cristo Rey y al cerro de Las Tres Cruces en Cali
La ciudad tendrá toque de queda nocturno desde este miércoles 31 de marzo a partir de las 10:00 de la noche.
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Autoridades desenterraron 42 gatos muertos en el cerro las Tres Cruces en Medellín
Algunos de los cadáveres de los animales estaban congelados. La Fiscalía asumió la investigación del caso.
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Cerro de las Tres Cruces será parque ambiental de Medellín
La Alcaldía de Medellín compró 103 hectáreas de este cerro, pulmón verde de la ciudad.
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Alcaldía propone sembrar 60.000 árboles para recuperar el Cerro de las Tres Cruces
Para intervenir, la administración necesita adquirir la totalidad del predio que hoy le pertenece a un privado.
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Tres menores detenidos por causar incendio en Cerro de las Tres Cruces
La conflagración fue controlada por 43 integrantes del Cuerpo de Bomberos de Medellín