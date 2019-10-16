En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Premios Óscar
Karen Manrique
Guerra en Irán
Suba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Cerro de las Tres Cruces

Cerro de las Tres Cruces

  • cerro las tres cruces.jpg
    suministrada
    Antioquia

    Construcciones ilegales en cerros tutelares de Medellín tienen en alerta a las autoridades

    En un operativo en el cerro de las tres cruces se identificó seis viviendas ilegales.

  • Incendio forestal Cali
    Bomberos Cali
    Pacífico

    Más de 50 bomberos trabajan en un incendio forestal cerca al cerro de Las Tres Cruces en Cali

    Hasta el momento, las autoridades no reportan personas lesionadas en la conflagración

  • Cerro Las Tres Cruces
    Secretaria de Seguridad de Cali
    Pacífico

    Más de 20.000 personas visitaron el Cerro Las Tres Cruces este Viernes Santo en Cali

    La Secretaría de Gestión del Riesgo anunció, además, acompañamiento a la procesión del Santo Sepulcro en horas de la noche.

  • 24569_Cerro de las Tres Cruces. Foto: Alcaldía de Cali.
    Cerro de las Tres Cruces. Foto: Alcaldía de Cali.
    Pacífico

    Concejales de Cali denuncian venta de lotes ilegales en el cerro de las Tres Cruces

    Entre 18 y 120 millones de pesos sería el costo de un lote en el cerro de las Tres Cruces.

  • 302658_Blu Radio. Policía / Foto: AFP
    Blu Radio. Policía / Foto: AFP
    Pacífico

    Atracan a dos policías cuando realizaban requisa en cerro de Cali; les quitaron hasta las pistolas

    Los uniformados fueron atacados cuando hacían un registro a un grupo de personas que estaban al parecer consumiendo sustancias alucinógenas en el cerro de las Tres Cruces.

  • 359833_Foto: Alcaldía de Cali
    Foto: Alcaldía de Cali
    Pacífico

    Restringen el ascenso a Cristo Rey y al cerro de Las Tres Cruces en Cali

    La ciudad tendrá toque de queda nocturno desde este miércoles 31 de marzo a partir de las 10:00 de la noche.

  • .
    La exhumación se adelantó en el cima del cerro de las Tres Cruces, Medellín
    Fotos: Suministradas y Fiscalía
    Antioquia

    Autoridades desenterraron 42 gatos muertos en el cerro las Tres Cruces en Medellín

    Algunos de los cadáveres de los animales estaban congelados. La Fiscalía asumió la investigación del caso.

  • 346018_BLU Radio. Cerro de las Tres Cruces / Foto: Captura de video Noticias Caracol
    BLU Radio. Cerro de las Tres Cruces / Foto: Captura de video Noticias Caracol
    Medio Ambiente

    Cerro de las Tres Cruces será parque ambiental de Medellín

    La Alcaldía de Medellín compró 103 hectáreas de este cerro, pulmón verde de la ciudad.

  • 342776_BLU Radio. Incendio Cerro de las Tres Cruces / Foto: Dagrd
    BLU Radio. Incendio Cerro de las Tres Cruces / Foto: Dagrd
    Medio Ambiente

    Alcaldía propone sembrar 60.000 árboles para recuperar el Cerro de las Tres Cruces

    Para intervenir, la administración necesita adquirir la totalidad del predio que hoy le pertenece a un privado.

  • 342776_BLU Radio. Incendio Cerro de las Tres Cruces / Foto: Dagrd
    BLU Radio. Incendio Cerro de las Tres Cruces / Foto: Dagrd
    Medio Ambiente

    Tres menores detenidos por causar incendio en Cerro de las Tres Cruces

    La conflagración fue controlada por 43 integrantes del Cuerpo de Bomberos de Medellín

CARGAR MÁS

Publicidad