Lotería de Cundinamarca resultados del sorteo del martes 19 de mayo de 2026

La Lotería de Cundinamarca realizó la noche del martes 19 de mayo de 2026 su sorteo número xxxx, uno de los más tradicionales del país y que cada semana reúne a miles de apostadores en busca de premios millonarios. Para esta edición, el premio mayor fue de $6.000 millones de pesos.

Premio Mayor de la Lotería de Cundinamarca

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Cundinamarca de este lunes 18 de mayo de 2026 es el 5376 de la serie 019. El afortunado ganador se lleva un premio de $6.000 millones.

La Lotería de Cundinamarca es considerada una de las más antiguas de Colombia. Su historia comenzó el 16 de febrero de 1812, cuando se realizó el primer sorteo bajo el nombre de Lotería Popular de Cundinamarca, convirtiéndose en parte importante de los archivos históricos del país.

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Ganadores de los secos de la Lotería de Cundinamarca

Además del premio mayor, la lotería entregó varios premios secos para quienes acertaron diferentes combinaciones. Por eso, los jugadores deben revisar cuidadosamente el número y la serie de su billete.

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(Poner lista de los secos)

La organización también publicó la imagen oficial del resultado del sorteo xxxx para facilitar la verificación de los billetes ganadores y evitar errores al momento de consultar los números.

¿A qué hora juega la Lotería de Cundinamarca?

La Lotería de Cundinamarca se juega todos los lunes a las 10:30 de la noche. Cuando el lunes coincide con un día festivo, el sorteo pasa al martes en el mismo horario.

Este sorteo se juega todos los lunes a las 10:30 p.m. y, en caso de que el lunes sea festivo, la lotería se realiza el martes en el mismo horario. Los resultados pueden seguirse a través de la transmisión oficial en Facebook.

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Los interesados pueden adquirir sus billetes de forma virtual a través de plataformas autorizadas como Lottired, LotiColombia y Paga Todo. También es posible comprarlos físicamente en los puntos autorizados de venta.

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Quienes resulten ganadores tienen un plazo máximo de 30 días para reclamar el premio, contados desde la fecha del sorteo. Para hacer efectivo el cobro, es necesario presentar el billete original en buen estado y el documento de identidad.

Premios disponibles en la Lotería de Cundinamarca

Además del premio mayor de $6.000 millones, la lotería cuenta con diferentes premios secos que amplían las posibilidades de ganar:

Mega Seco “El Tunjo de Oro”: $300 millones.

Seco “La Guaca Secreta”: $100 millones.

Cinco secos de $20 millones.

Quince secos de $10 millones.

Treinta y dos secos de $6 millones.



Los premios de lotería en Colombia están sujetos a descuentos de ley. En el caso de la Lotería de Cundinamarca, se aplica un impuesto del 17 % sobre el valor nominal del premio, el cual es retenido directamente por la entidad encargada del pago.

