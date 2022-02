Concejales de Cali denuncian venta de lotes ilegales en el cerro de las Tres Cruces

Vuelve la preocupación por la venta de lotes ilegales en los cerros de las Tres Cruces. Según denunció a través de sus redes sociales Juan Martín Bravo, concejal de Cali , varios ciudadanos colombianos pero también extranjeros están aprovechando estos terrenos para vendérselos a personas que llegan desplazados de distintos lugares. Una venta de un lote puede estar entre los 18 hasta 120 millones de pesos.

"Quiero denunciar que vía Facebook un señor que se hace llamar Figueroa Sarria, estaría vendiendo unos lotes en el cerro de las Tres Cruces por un valor de $120 millones adjudicando que también entregaría documentos de protocolización", afirmó el concejal.

Personas que no necesitan de un terreno, porque ya tienen sus viviendas, son algunos de las compradores.

"Muchas veces por personas que no son del país y peor aun que no tienen la necesidad de viviendas si no que son invasores profesionales que van por la ciudad invadiendo", confirmó el concejal de Cali Fernando Tamayo.

Las autoridades han identificado nuevas modalidades para la venta de estos lotes y trabajan en estrategias para prevenir la edificación de viviendas en zonas de alto riesgo y poder, de paso, recuperar metros cuadrados de zonas verdes para la ciudad.

