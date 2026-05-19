Resultado Lotería de la Cruz Roja del martes 19 de mayo de 2026

La Lotería de la Cruz Roja realiza este martes 19 de mayo de 2026 su sorteo número xxxx, una nueva oportunidad para que miles de jugadores en Colombia participen por uno de los premios más altos entre las loterías tradicionales del país. En esta edición, el premio mayor asciende a 7.000 millones de pesos.

Premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja

El número ganador del premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja de este martes 19 de mayo de 2026 es el 6837 de la serie 187. Felicitaciones al nuevo ganador de los 7.000 millones de pesos.

De acuerdo con el Decreto 2975 de 2004, el plazo máximo para efectuar el pago de un premio, una vez presentado el billete ganador, es de 30 días.

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Ganadores de los secos de la Lotería de la Cruz Roja

Además del premio mayor, este sorteo entrega varios premios secos, ampliando las posibilidades de ganar para los apostadores. A continuación, se presentan los números favorecidos para que cada jugador revise cuidadosamente su billete.

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(PONER LISTA DE LOS SECOS)

También se comparte la imagen oficial del resultado del sorteo xxxx. La recomendación es comparar el número y la serie del billete con esta referencia oficial para confirmar si hubo premio.

Como es habitual, el sorteo se lleva a cabo entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m. con transmisión en vivo por Canal Uno. Los jugadores también pueden consultar los resultados oficiales a través de la página web de la lotería, sus redes sociales o comunicándose al teléfono (1) 311 5432, opción 0 o extensión 100.

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¿Cómo reclamar los premios?

Para reclamar un premio de la Lotería de la Cruz Roja es necesario presentar el billete o fracción original, sin tachaduras ni enmendaduras que dificulten su validación.

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Las aproximaciones al premio mayor pueden cobrarse con vendedores, distribuidores autorizados o directamente en las oficinas de la lotería, ubicadas en la Avenida Carrera 68 No. 68 B-31. Para reclamar el premio mayor o los premios secos se debe presentar la cédula de ciudadanía.

Los premios secos pueden cobrarse con los distribuidores o directamente con la lotería. En el caso del premio mayor, el trámite únicamente se realiza en la sede de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana.

¿Cuáles son los descuentos de ley aplicados a los premios?

Quienes ganen el premio mayor de 7.000 millones de pesos deben tener en cuenta que al valor bruto se le aplican varios descuentos establecidos por ley.

El primero corresponde al impuesto a ganadores, equivalente al 17 % del premio, es decir, cerca de 1.190 millones de pesos. Además, se aplica una retención en la fuente del 20 %, calculada sobre la base gravable definida por 48 UVT, según el valor vigente establecido por la DIAN.

Después de aplicar estos descuentos, el ganador recibiría aproximadamente 4.648 millones de pesos netos en su cuenta bancaria.

