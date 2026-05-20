OMS considera "bajo" el riesgo global de la actual epidemia de ébola

El riesgo de la actual epidemia de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda, con 600 casos sospechosos y 139 muertes, es "bajo" a nivel global, aunque se mantiene alto a nivel nacional y regional, indicó este miércoles la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El comité de emergencia de la OMS reunido el martes para analizar el brote, con 51 casos confirmados, "coincide en que la situación constituye una emergencia de salud pública internacional, aunque no una emergencia pandémica", señaló el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en rueda de prensa.

"La OMS cuenta con un equipo sobre el terreno apoyando a las autoridades nacionales en la respuesta. Hemos desplegado personal, suministros y fondos para respaldar nuestra actuación", añadió el director general.

Tedros reiteró que la OMS teme que los casos y las muertes aumenten por factores como los contagios detectados en zonas urbanas, la detección de algunos de ellos entre trabajadores sanitarios, y el importante movimiento de población en las áreas afectadas, incluidos desplazados internos por los conflictos.



Por otro lado, recordó, la epidemia está causada por una variante del virus, la Bundibugyo, para la que no existen vacunas ni tratamientos aprobados.

Es la primera vez que un director general de la OMS declara una emergencia internacional -lo hizo el domingo 17 de mayo- antes de convocar un comité de emergencia para estudiar la situación.

Tedros subrayó que un ciudadano estadounidense que trabajaba en la RDC es uno de los positivos confirmados y ha sido trasladado a Alemania para ser tratado.

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Agregó que la OMS ha aprobado destinar 3,9 millones de dólares de sus fondos para emergencias con el fin de responder al brote.