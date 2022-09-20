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Blu Radio  / Alcaldía de Cali

Alcaldía de Cali

Reunión alcalde de Cali con congresistas norteamericanos.
Pacífico

Alcalde de Cali se reúne con congresistas de Estados Unidos para hablar de cooperación y seguridad

Patinódromo Mundialista Luz Mery Tristán en Cali.
Pacífico

Pista donde murió patinador caleño no tenía botiquín de primeros auxilios

Camión recolector de basuras de Cali.
Pacífico

Cali está lista para recibir la empresa de aseo Emsirva, pero con sus 870.000 usuarios: Alcaldía

Reunión alcalde de Cali con padres de patinadores.
Pacífico

Alcalde de Cali pidió investigar muerte del patinador Juan David Ruiz de 14 años

Trabajadores recibirán alivio en el bolsillo
Pacífico

A trabajadores de la Alcaldía de Cali les subirán el 8,6 % en el salario y no es por el SMMLV

En el Bulevar del Río, uno de los espacios públicos más emblemáticos de Cali, la ocupación temporal de una zona peatonal por parte de un restaurante generó molestia entre algunos ciudadanos
Pacífico

Polémica: restaurante ocupó espacio en el Bulevar del Río; Alcaldía de Cali responde

Atentado en Cali dejó varios muertos y decenas de heridos el 21 de agosto
Pacífico

Trabajadores de la Gobernación del Valle donarán un día de salario a afectados por atentado

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Pacífico

Cali se vistió de blanco y encendió velas por víctimas del atentado que dejó seis muertos

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Pacífico

Alcalde de Cali tras conocer plan para asesinarlo: "Es una amenaza muy seria, no un juego"

Las explosiones de este jueves, 21 de agosto, generaron temor en la comunidad. El hecho ocurrió hacia las 3:00 p. m., en inmediaciones del barrio La Base
Pacífico

Esta es la millonaria recompensa para dar con los responsable del atentado en Cali

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