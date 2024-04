En medio de cuestionamientos, renunció la secretaria de Bienestar Social de Cali

Este lunes se dio a conocer la primera renuncia de un secretario de despacio de la administración de Alejandro Eder. Se trata de Ana Carolina Quijano, quien hasta hoy se desempeñaba como secretaria de Bienestar Social de Cali.

La funcionaria presentó su carta de renuncia, en medio de duros cuestionamientos por el manejo que su dependencia le ha dado a programas sociales del distrito, entre ellos los comedores comunitarios, las unidades de transformación social y la atención a los habitantes de calle.

"Estimado alcalde, esperando que a la recepción de esta comunicación se encuentre bien. Deseo presentar ante usted mi renuncia irrevocable al cargo que vengo ocupando como secretaria de Bienestar Social del Distrito Especial de Santiago de Cali, a partir del 8 de abril", indicó la funcionaria a través de su carta, la cual ya está en manos de Alejandro Eder.

Esta renuncia ya ha sido comentada por diferentes sectores políticos, especialmente de quienes han criticado la gestión de Quijano.

"Acertada decisión, la Secretaría de Bienestar Social no podía seguir en manos de una persona poco sensible, con desconocimiento de las necesidades de tantas personas en Cali, entorpeciendo los propósitos del alcalde. ¡Los programas sociales no dan más espera!", señaló el concejal y excandidato a la alcaldía, Roberto Ortiz.

Por su parte, la concejal del Pacto Histórico Ana Erazo aseguró que con la renuncia de la secretaria "es el momento de trabajar para re encaminar la agenda social que Cali necesita para la verdadera reconciliación. La dignidad de las personas y los programas sociales deben ser la prioridad".

Cabe señalar, que el fin de semana, la Secretaría de Bienestar Social fue protagonista de la polémica, luego de publicar un mensaje en sus redes sociales demostrando su atención a las personas que se encuentran en condición de calle.

"¡Así inicia el Plan Despertar con Amor! Desde las 6:30 am. nuestro equipo se despliega para despertar a los habitantes de y en calle de la ciudad e invitarlos a iniciar sus labores del día. Este trabajo se da con el objetivo de crear ambientes seguros y de convivencia sana para todos los caleños y caleñas", se leía.

Este mensaje no fue bien aceptado entre algunos altos funcionarios del gabinete distrital, también fue criticado por los ciudadanos, quienes consideraron el mensaje como insensible e inoportuno.