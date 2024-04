Policía de Cali sobre caso de Catalina Agudelo: "No hay evidencias y no fue capturado en flagrancia"

Por segunda noche consecutiva, familiares y vecinos deCatalina Agudelo se reunieron a las afueras de la estación de Policía de Terrón Colorado, exigiendo justicia por la muerte de esta mujer, quien al parecer sería víctima de feminicidio; esto tras conocer que el principal sospechoso fue dejado en libertad.

La noticia generó indignación, pues según la familia de la víctima, este hombre demostró una actitud sospechosa en el momento en el que se encontró el cuerpo sin vida de Catalina, en el interior de su vivienda en la ladera de Cali. Misma actitud, que impulsó a la comunidad a intentar lincharlo tomando justicia por mano propia.

"No pueden dejar en libertad a una persona que está mal de la cabeza, que asesina una mujer, y no hacer nada por ella. Cuando lo vimos llegar, nadie le había preguntado nada y él ya venía con las manos arriba diciendo que no había hecho nada. Pero, se supone que si él no estaba en la casa, él no tenía que saber lo que estaba sucediendo", señaló Vanessa Tapazco, prima de Catalina.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Cali señal que pese a las acusaciones de la familia contra la pareja sentimental de Catalina, el hombre no fue sorprendido en flagrancia, ni hay señales que lo incriminen con este crimen.

"Al señalarlo como el presunto agresor de la mujer, la comunidad enardecida intenta atacarlo y por eso la Policía tiene que protegerle la vida, inicialmente se lleva ante un fiscal para hacer el arraigo porque en este momento no hay ninguna evidencia, ni tampoco fue capturado en flagrancia", explicó el coronel Carlos Oviedo, comandante de la Policía de Cali.

El coronel aseguró que unidades de inteligencia se encuentran adelantando la recolección de datos y testimonios, para determinar quién es el verdadero responsable de la muerte de Catalina.