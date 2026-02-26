Claudia López analiza sondeo Invamer: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 26 de febrero de 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 26 de febrero de 2026:



Armando Wouriyu, vocero del comité de firmas de la constituyente , habló sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente del presidente Gustavo Petro.

David Adler, coordinador de la Internacional Progresista, se refirió de la iniciativa para llevar ayuda humanitaria a Cuba.

Claudia López, candidata presidencial, habló de los resultados de la encuesta Invamer.

Escuche el programa completo aquí: