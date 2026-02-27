En vivo
Blu Radio  / Nación  / Capturan a exalcalde de Filadelfia, Caldas, por disparos dentro de una residencia en Manizales

Según las versiones recopiladas en el sitio, el exmandatario habría accionado un arma de fuego contra dos personas. Una resultó herida en un glúteo y la otra en una pierna y en el abdomen.

