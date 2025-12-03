Capturaron en Manizales a dos policías por presuntos hechos de tortura

Por presuntos hechos de tortura y abuso de autoridad capturaron a dos uniformados de la Policía Metropolitana de Manizales, quienes habrían cometido estas conductas dentro de un centro transitorio para privados de la libertad.

Los dos uniformados que son oriundos de otras regiones del país, al parecer, golpearon brutalmente y le hicieron matoneo a un hombre que estaba ya condenado a 10 años de prisión y se encontraba aún recluido en ese centro que es transitorio, ya que no había sido trasladado a una cárcel donde tenía que estar pagando su condena.

El comandante de la Policía de la capital caldense informó que, “producto de un trabajo investigativo adelantado por el grupo anticorrupción de la DIJIN, en articulación con la Seccional de Inteligencia de esta unidad policial y la Fiscalía General de la Nación, se hicieron efectivas dos órdenes de captura en contra de dos funcionarios activos de la institución”.

Sobre esta captura también se conoció que las denuncias contra estos dos policías las emprendió la Personeria de Manizales, luego de conocer los presuntos hechos de brutales agresiones contra el hombre privado de la libertad.



Por último, el comandante de la Metropolitana de Manizales indicó lo siguiente:

"La Policía Nacional, en el marco de su política anticorrupción de la Inspección General, reitera su compromiso irrestricto con la transparencia, el cumplimiento de la ley, el respeto por los derechos humanos, y continuará colaborando con las autoridades competentes para el esclarecimiento integral de estos hechos”.