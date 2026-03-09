En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Resultados Elecciones 2026
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo
Claudia López
Roy Barreras
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Las mujeres que van al Congreso: así quedaron en las votaciones del 8 de marzo

Las mujeres que van al Congreso: así quedaron en las votaciones del 8 de marzo

En la jornada electoral, varias mujeres se consolidaron como las grandes electoras del país. Nadia Blel, del Partido Conservador, se posicionó como la senadora más votada con un total de 178.907 votos

Publicidad

Publicidad

Publicidad