Las mujeres que van al Congreso: así quedaron en las votaciones del 8 de marzo

Las recientes elecciones legislativas en Colombia han dejado un panorama decisivo para la representación femenina en el Congreso de la República. Entre figuras que logran mantener su curul y nuevos liderazgos que saltan de la Cámara al Senado, el mapa político se reconfigura con nombres propios que marcarán la agenda legislativa del país.



Las más votadas: liderazgo y continuidad

En la jornada electoral, varias mujeres se consolidaron como las grandes electoras del país. Nadia Blel, del Partido Conservador, se posicionó como la senadora más votada con un total de 178.907 votos.

Junto a ella, otras figuras clave aseguraron su permanencia en el Senado:



Andrea Padilla (Alianza Verde): La líder animalista obtuvo 121.000 votos

Ana Paola Agudelo (Partido MIRA): Logró 101.679 sufragios

Norma Hurtado (Partido de la U): Reconocida por su postura frente a la reforma a la salu

Liliana Benavides (Partido Conservador): Con 95.166 votos

Laura Fort (Partido Liberal): Alcanzó los 88.319 votos

Asimismo, el Pacto Histórico mantiene una representación fuerte con figuras como Aída Avella y Julia Esmeralda Hernández, quienes repiten en el Senado tras ir en listas cerradas.



El salto de Jennifer Pedraza al Senado

Uno de los movimientos más destacados es el de Jennifer Pedraza, quien pasa de la Cámara de Representantes al Senado de la República con 78.550 votos. Pedraza, en diálogo con Mañanas Blu y quien formó parte de la coalición entre Dignidad y Compromiso, el Nuevo Liberalismo y el Partido MIRA, calificó su elección como un triunfo contra las "maquinarias regionales y estructuras clientelistas".

La senadora electa enfatizó que su campaña fue un trabajo honesto hecho "región a región" y sin participación burocrática.

A pesar de su éxito individual, Pedraza lamentó que la coalición no lograra una votación más amplia, atribuyéndolo a la fuerte polarización y a las diferencias ideológicas internas entre los partidos que la integraron.



Balance por partidos y retos de género

El panorama por colectividades muestra variaciones significativas en la equidad de género. El Pacto Histórico es la fuerza que más mujeres aporta, pasando de 8 a 13 congresistas para esta legislatura.



Por el contrario, el Partido Conservador registró un déficit de dos mujeres en comparación con el periodo anterior, mientras que el Partido Liberal sumó apenas una curul femenina adicional.

A pesar del aumento en las cifras, persisten barreras críticas. Según Pedraza, la violencia política, la falta de financiación y la sobrecarga de cuidado son factores que aún impiden que más lideresas se lancen a la arena electoral.

Escuche aquí la entrevista: