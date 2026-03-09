Reunión clave entre Paloma Valencia y Oviedo: 9 de marzo de 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este lunes, 9 de marzo de 2026:



La candidata presidencial Paloma Valencia y el candidato Juan Daniel Oviedo sostendrán un almuerzo clave para definir si Oviedo será o no la fórmula vicepresidencial en su campaña.

Fue capturado Fredy Camilo Gómez, candidato al Senado por el Partido de la U. Las autoridades adelantan las audiencias de legalización de captura en medio de señalamientos por presuntos vínculos con contrabando.

El Gobierno del presidente Gustavo Petro realizó el primer bombardeo contra las disidencias de Calarcá, en una operación militar dirigida a debilitar esa estructura armada.

