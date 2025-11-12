Tragedia en plena boda quedó en video: apuñalaron al novio frente a los invitados

Durante una ceremonia nupcial, un joven novio fue brutalmente atacado frente a decenas de invitados, en un hecho que quedó grabado por un dron que filmaba el evento.

Las imágenes no solo captaron el instante del ataque, sino también la huida del agresor, que fue seguida por el dispositivo durante varios minutos.

El incidente ocurrió en la ciudad de Amravati, en el estado de Maharashtra (India), hacia las 9:30 de la noche del lunes. El festejo tenía lugar en el salón Sahil Lawn, sobre Badnera Road, donde se celebraba el matrimonio de Sujal Ram Samudra, de 22 años.

En medio del festejo, el acusado —identificado como Ragho Jitendra Bakshi— se acercó al escenario y, sin mediar palabra, atacó al novio con un cuchillo, asestándole tres puñaladas que le causaron heridas profundas en la pierna y la rodilla.



Este es el video

De acuerdo con testigos, el ambiente festivo se tornó en caos y gritos. Mientras los invitados intentaban auxiliar al joven herido, el operador del dron mantuvo la grabación y logró registrar la huida del agresor junto a un cómplice vestido de negro. Ambos escaparon en una motocicleta, y el dron los siguió por casi dos kilómetros antes de perderlos de vista. Ese video se convirtió en una prueba clave para las autoridades.



Revelan la causa del ataque

Las primeras investigaciones apuntan a que el violento ataque habría sido consecuencia de una discusión menor durante una presentación musical.

Testigos relataron que el novio y el agresor tuvieron un altercado después de empujarse accidentalmente en la pista de baile. Bakshi, molesto, abandonó el lugar y regresó minutos después armado con un cuchillo. En medio del caos, también intentó atacar al padre del novio, Ramji Samudra, quien logró esquivar el golpe.

Publicidad

El joven herido fue trasladado al Hospital RIMS de Amravati, donde los médicos informaron que su estado es estable, aunque permanece bajo observación.

La policía de Amravati confirmó que el video captado por el dron fue incautado y que su contenido permitió identificar con claridad al agresor y su acompañante, así como la ruta de escape. La familia del novio, consternada, acompaña su recuperación mientras exige justicia por un crimen que transformó una boda en una noche de pesadilla.