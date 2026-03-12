Chery iCar 03, reseña: pros, contras y opinión de este 4x4 eléctrico

La electrificación sigue avanzando en el mercado automotor mundial y, en medio de esa transición, varios fabricantes asiáticos están explorando nichos que hasta hace poco parecían reservados para carros de combustión. Uno de esos casos es el Chery iCar 03, un SUV eléctrico con enfoque todoterreno que busca combinar movilidad eléctrica con capacidades fuera del asfalto.

Este modelo puede ser una alternativa dentro de un segmento todavía poco desarrollado: el de los 4x4 eléctricos de precio relativamente accesible.



Diseño: estética de todoterreno clásico

A primera vista, el iCar 03 apuesta por un diseño que recuerda a los tradicionales vehículos de aventura. Su carrocería cuadrada, líneas marcadas y detalles robustos refuerzan la imagen de un SUV preparado para salir del pavimento.

En dimensiones, el modelo mide:



4.342 mm de largo

1.930 mm de ancho

1.741 mm de alto

Además, ofrece 20 centímetros de despeje al suelo, cifra relevante para conducción fuera de carretera. También declara 28 grados de ángulo de ataque y 32 de salida, además de una capacidad de vadeo de hasta 600 mm, lo que le permitiría superar zonas con agua o barro profundo.

El conjunto se completa con rines de 19 pulgadas y llantas 245/55, elementos que refuerzan su apariencia y capacidades todoterreno.



Chery iCar 03 Foto: Blu Radio

Interior del iCar 03

El interior del iCar 03 sorprende por el nivel de acabados frente a lo que normalmente se espera en vehículos de su rango de precio. Predominan materiales suaves al tacto y un diseño minimalista, en línea con otros eléctricos chinos recientes.

El tablero reduce al mínimo los botones físicos y concentra la mayoría de funciones en una pantalla central táctil, desde donde se controlan configuraciones del vehículo, multimedia y otros sistemas.

Entre los aspectos destacados del habitáculo están:



Buena sensación de espacio interior, especialmente en la segunda fila

Asientos con tapicería sintética que buscan ofrecer una sensación más premium

Diseño interior limpio, con enfoque digital

Sin embargo, la interfaz del sistema multimedia podría mejorar en usabilidad, especialmente en la navegación entre funciones.

Chery iCar 03 Foto: Blu Radio

Motorización

El Chery iCar 03 está impulsado por dos motores eléctricos, uno en cada eje, lo que permite ofrecer tracción integral.

Entre las cifras más relevantes del sistema están:



Potencia aproximada: 275 caballos

Batería: 69,77 kWh

Autonomía real cercana a 360 km

El modelo también incorpora varios modos de manejo, pensados para adaptarse a distintos tipos de terreno como arena, barro o grava.

En pruebas realizadas en condiciones reales, el vehículo puede desenvolverse con solvencia en superficies irregulares, aprovechando el control independiente que los motores eléctricos pueden ejercer sobre cada eje.

Chery iCar 03 Foto: Blu Radio

Pros y contras del Chery iCar 03

Pros

Diseño robusto con estética todoterreno

Buen despeje al suelo y cifras técnicas pensadas para off-road

Interior más refinado de lo esperado

Sistema de tracción integral eléctrico

Contras

Autonomía moderada frente a otros eléctricos del mercado

Sistema multimedia con posibilidad de mejora

El Chery iCar 03 representa uno de los intentos más claros de llevar la electrificación al terreno de los SUV con vocación todoterreno. Aunque no compite directamente con los modelos eléctricos más orientados al lujo, su propuesta apunta a conductores que buscan un vehículo eléctrico con imagen aventurera y cierta capacidad fuera del asfalto.