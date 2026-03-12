Raphael anuncia su próximo concierto en Bogotá tras dos años de ausencia en los escenarios

El artista español Raphael anunció su regreso a los diferentes escenarios de Colombia donde se presentará en su gira mundial ‘Raphaelísimo Tour’, en el que dará unos conciertos con motivo de celebración a sus 60 años de recorrido artístico. Este concierto que se dará en la capital de la ciudad, da lugar a un nuevo encuentro con todos los colombianos en el que durante años han seguido muy de cerca toda su carrera y todos sus clásicos musicales.

Este concierto es muy especial para Raphael porque viene de presentar problemas de salud lo cual lo obligó a hacer un receso durante un tiempo fuera de los escenarios. Tras lograr superar las dificultades de salud retomó sus presentaciones en varios países del mundo.

Dónde y cuándo será el concierto de Raphael en Colombia?

El público podrá disfrutar de varios de los temas más emblemáticos del artista, que han logrado llegar al corazón de varias generaciones y que han consolidado al cantante español como una de las voces más influyentes y recordadas por el país. El concierto tendrá lugar en el Movistar Arena de Bogotá, el día 7 de octubre de 2026.

Tras más de dos años por fuera de los escenarios, el concierto del artista español volverá a hacer latir los corazones de millones de colombianos. Su última visita en la capital fue el 23 de abril de 2024, cuando realizó su tour ´Victoria´ precisamente en el Movistar Arena; en este entonces Raphael celebraba sus ochenta años de vida recordando las canciones más emblemáticas de su repertorio.



Los seguidores del cantante español podrán disfrutar varios de sus clásicos entre ellos: ‘Como yo te amo’, ´Escándalo´, entre otros éxitos musicales. Así está distribuida la ubicación para poder disfrutar del show del español en el próximo mes de octubre:

Foto: TuBoleta

¿Cuándo se puede adquirir las boletas para el concierto de Raphael en Bogotá?

A partir del lunes 16 de marzo a las 9:00 de la mañana estará disponible la boletería a través de la plataforma TuBoleta. Tenga en cuenta que los precios de las boletas se verán reflejadas dependiendo de la localidad dentro del Movistar Arena. Además, tendrá un valor adicional por servicio.

Foto: TuBoleta