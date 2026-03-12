En vivo
Blu Radio  / Entretenimiento  / Raphael anuncia su próximo concierto en Bogotá tras dos años de ausencia en los escenarios

Raphael anuncia su próximo concierto en Bogotá tras dos años de ausencia en los escenarios

El "Divo de Linares" está de vuelta. El legendario cantante español Raphael confirmó su regreso a los escenarios colombianos en el marco de su nueva gira mundial ´Raphaelísmo Tour 2026´.

