¿Por qué Morat eligió el Movistar Arena para sus conciertos en Bogotá en su nuevo tour?

Morat volverá a casa para dar inicio a una de las giras más importantes de su carrera, y no lo hará en cualquier escenario. La banda bogotana anunció que el ‘Ya es mañana world tour’ arrancará con tres conciertos consecutivos en el Movistar Arena de Bogotá, los días 14, 15 y 16 de agosto, una decisión que responde tanto a razones emocionales como artísticas.

El anuncio se realizó en una rueda de prensa en el Museo de Arte Moderno de Bogotá (Mambo), en un año clave para el grupo, que en 2025 celebró su primer Latin Grammy al mejor álbum pop/rock por Ya es mañana y cerró la exitosa gira Asuntos pendientes, con la que llenó estadios en distintos países de Latinoamérica.



Un escenario ligado a su historia

Aunque escenarios como El Campín o Vive Claro podían parecer opciones naturales, Morat explicó que el Movistar Arena tiene un significado especial en su trayectoria. En 2019, cuando aún vivían una etapa de crecimiento, ofrecieron allí dos conciertos que marcaron un punto de inflexión en su relación con el público.



Cercanía y control creativo

Más allá del componente sentimental, la banda destacó las ventajas técnicas y creativas de un recinto cerrado. A diferencia de los estadios, una arena permite una mayor cercanía con los asistentes y un control total del ambiente.

Morat presentando su tour YEM Foto: Blu Radio

La posibilidad de trabajar con oscuridad absoluta, efectos de humo, juegos de luces y una visibilidad óptima desde cualquier localidad fue determinante. Para Morat, este tipo de escenario potencia la experiencia narrativa y emocional de un show, algo clave para una gira que promete ser distinta a todo lo que han hecho antes.



Un inicio que podría extenderse

Durante la presentación, Martín Vargas dejó abierta la puerta a nuevas fechas en Bogotá. Con una metáfora clara, explicó que cuando una serie gusta, “no se lanzan todos los capítulos al mismo tiempo”. Claro que eso dependerá de sus fanáticos cuando empiece la venta de boletería.

Bogotá, el punto de partida



La banda —integrada por Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil y los hermanos Martín y Simón Vargas— había anticipado el anuncio con la frase “Las cometas siempre vuelan en agosto”, que apareció en carteles por distintos puntos de la capital. La referencia conecta con la canción homónima de 2021 y refuerza el vínculo entre esta nueva etapa y sus raíces.

Ese mismo hilo narrativo se reflejó en el video con el que arrancó la rueda de prensa: imágenes de sus inicios musicales en Bogotá, un comerciante vendiendo cometas y el Movistar Arena como escenario final.

Así, el Movistar Arena no solo será el punto de partida del nuevo tour de Morat, sino el símbolo de un regreso a casa cargado de historia y con ambición para este nuevo año.

