Presentan escrito de acusación contra cinco expolicías por extorsión a comerciantes en Medellín

La Fiscalía presentó escrito de acusación contra cinco expolicías que pedían sumas de dinero a comerciantes a cambio de no incautar mercancías en Medellín. Una de las implicadas está prófuga de la justicia.

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente ante un juez de conocimiento a cinco expatrulleros de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) por su presunta participación en el delito de concusión, tras una investigación de las autoridades que los señala de haberle exigido dinero a comerciantes en Medellín para evitar la incautación de mercancía que, supuestamente, era de contrabando.

Los acusados fueron identificados como Jhon Dairo Holguín Gaviria, Guillermo de Jesús Aguiar Sánchez, Yair Alvernia Guerrero, Wilham Eduardo Peña Rico y Yessica Marcela Mesa Cárdenas. De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, los hechos habrían ocurrido entre el 23 de agosto de 2021 y el 30 de agosto de 2022.

Según la Fiscalía, los entonces uniformados, abusando de sus funciones, habrían presionado a varios comerciantes de la capital antioqueña para que entregaran dinero a cambio de no realizar procedimientos de incautación por supuestas irregularidades en la mercancía. Las sumas exigidas, de acuerdo con el material probatorio recopilado por el ente acusador, oscilarían entre los 4 y los 40 millones de pesos.



Las labores indagatorias también evidenciaron que los exintegrantes de la institución presuntamente recibían el dinero en los baños de los establecimientos comerciales, con el objetivo de evitar quedar registrados en las cámaras de seguridad. En algunos casos, los implicados se presentaban uniformados y en otros actuaban de civil.

Actualmente, cuatro de los procesados se encuentran privados de la libertad mientras avanza el proceso judicial. Por su parte, Yessica Marcela Mesa Cárdenas permanece prófuga de la justicia.

Publicidad

Por lo pronto, el caso quedó en manos de un juez de conocimiento, que continuará con el proceso judicial para determinar la responsabilidad de los acusados en estos hechos.