Gobierno prepara reducción de tarifas eléctricas para usuarios en los barrios más pobres de la costa

El gobierno nacional está preparando una reducción de las tarifas de electricidad para usuarios en los barrios más pobres de la Costa Caribe a través de una resolución, publicada para comentarios, que establece criterios tarifarios especiales.

La medida impactaría a familias de estratos 1 y 2 en áreas especiales por ejemplo: áreas rurales de menor desarrollo, zonas de difícil gestión y barrios subnormales.

"La tarifa diferencial permite a esos usuarios de AE incursos en limitaciones económicas, que tengan mayor posibilidad de pago por el servicio esencial de energía eléctrica, de tal forma que se esperaría un aumento en el nivel de recaudo y, por tanto, mejoría en la sostenibilidad financiera del prestador, en beneficio de la continuidad del servicio. Sin este esquema, el prestador enfrentaría riesgos que podrían comprometer la prestación del servicio, en detrimento de los usuarios y del sistema eléctrico", señaló el Ministerio de Minas y Energía en un documento oficial.

Según el gobierno las Áreas Especiales suelen concentrar población en condiciones de vulnerabilidad social, por lo que la tarifa diferencial facilita el acceso universal más permanente al servicio, reduce la exclusión energética, contribuye a la formalización del consumo y apoya objetivos de equidad territorial y cohesión social.



¿Cómo funcionaría el esquema?

Básicamente las empresas de la región (Air-e y Afinia) tendrán que priorizar sus compras de energía y entregar la energía más barata a esas personas de estratos 1 y 2 en esas zonas especiales.



Como consecuencia el resto de la energía (la más costosa) será la que van a pagar el resto de usuarios de la región.

Los usuarios no tendrán que hacer ningún trámite y cuando la medida esté en firme operará en el siguiente ciclo de facturación, lo que quiere decir que podría verse reflejada en los recibos unos dos meses después de que se firme la resolución.

“Nuestro objetivo es proteger a los usuarios más vulnerables y, al mismo tiempo, garantizar que el servicio de energía eléctrica se preste con continuidad y calidad. Esta progresividad tarifaria es un paso importante hacia un sistema eléctrico más justo”, agregó el ministro de Minas y Energía, Edwin palma.

