En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Wadith Manzur y Karen Manrique
Juan Daniel Oviedo
Paloma Valencia
Guerra en Irán
Elecciones presidenciales 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Gobierno prepara reducción de tarifas eléctricas para usuarios en los barrios más pobres de la costa

Gobierno prepara reducción de tarifas eléctricas para usuarios en los barrios más pobres de la costa

A través de una resolución el Ministerio de Minas presionaría una rebaja focalizada en los clientes de estratos 1 y 2 de zonas especiales.

prepara reducción de tarifas eléctricas para usuarios.jpg
Preparan reducción de tarifas eléctricas para usuarios en la Costa.
Foto: imagen de archivo, Superintendencia de Servicios Públicos.
Por: Marcela Peña
|
Actualizado: 12 de mar, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad