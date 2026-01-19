En vivo
Pánico en la vía Floridablanca–Piedecuesta: hombre habría sacado un arma tras accidente

Pánico en la vía Floridablanca–Piedecuesta: hombre habría sacado un arma tras accidente

El hecho ocurrió cerca de Mac Pollo y generó temor entre conductores y peatones que presenciaron la escena. La comunidad pidió intervención de las autoridades tras la presunta amenaza.

