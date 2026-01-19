Pánico en la vía Floridablanca–Piedecuesta: hombre habría sacado un arma tras accidente

Momentos de tensión y alarma se vivieron este mediodía en la vía que comunica a Floridablanca con Piedecuesta, luego de que un accidente de tránsito entre un vehículo tipo turbo y un motociclista derivara en un altercado que casi termina en tragedia.

El hecho se registró en inmediaciones del sector de Mac Pollo, donde, según versiones preliminares conocidas en el lugar, los involucrados discutían por lo ocurrido cuando llegó un tercer hombre, presuntamente cercano al conductor del vehículo.

En medio del altercado, este sujeto habría sacado un arma de fuego con la aparente intención de intimidar al motociclista, lo que generó temor y pánico entre los ciudadanos que presenciaron la escena. Varias personas intentaron mediar para evitar que la situación escalara a mayores.

De manera extraoficial, se conoció que el hombre que portaba el arma presuntamente trabajaría para una empresa de seguridad privada, aunque hasta el momento su identidad no ha sido confirmada por las autoridades competentes.



La situación provocó un fuerte rechazo entre la comunidad, que solicita una pronta intervención de las autoridades para esclarecer los hechos, identificar al responsable y verificar un posible uso indebido de armas de fuego en espacios públicos.

Habitantes y testigos recordaron que ningún conflicto vial justifica amenazas ni actos de intimidación, y pidieron mayor presencia de las autoridades en este corredor vial, uno de los más transitados del área metropolitana de Bucaramanga.

Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte de la Policía sobre lo ocurrido ni sobre posibles capturas o sanciones.