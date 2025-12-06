“Voy directo a primera vuelta y tengo espacio para crecer”: Luis Gilberto Murillo

La carrera por la Casa de Nariño empezó a moverse con fuerza y los precandidatos ya afinan sus estrategias. En entrevista con El Radar, el ex canciller, ex ministro de Ambiente y exgobernador del Chocó, Luis Gilberto Murillo, defendió su aspiración presidencial y aseguró que su campaña apenas despega. El dirigente enfatizó que su crecimiento en encuestas será progresivo porque, según afirma, “la gente apenas está conociendo a Luis Gilberto”.

Murillo destacó que su carrera política ha sido forjada “a pulso”, usando una metáfora culinaria para describir su proceso personal: “Yo empecé de cero… como el arroz con longaniza: usted pica el ajo, la cebolla, pone cada ingrediente en su punto. Así me fui formando yo”, afirmó. Agregó que ha construido su trayectoria “a partir de oportunidades que no desperdició” y que su reconocimiento aumentará con el avance de la campaña.



“Voy directo a primera vuelta”: Murillo descarta renunciar o participar en consultas

Frente a versiones sobre una eventual alianza, Murillo fue tajante: “Yo fui claro: voy directo a primera vuelta”. Señaló que Colombia necesita “voces distintas y perspectivas diferentes” en la contienda electoral, especialmente desde regiones históricamente marginadas como el Chocó.

Además, descartó su participación en una consulta del llamado Frente Amplio. “El Frente Amplio no existe… no se ha construido en igualdad de condiciones”, aseguró.

Murillo planteó cinco ejes de transformación, encabezados por seguridad y paz territorial. Cuestionó el modelo actual: “La paz total fracasó”, dijo. Para él, los grupos ilegales deben enfrentar sometimiento a la justicia, no negociaciones políticas.



“Hoy estos grupos son estructuras criminales que luchan por rentas ilícitas. No hay planteamiento político”, afirmó. También insistió en fortalecer inteligencia, tecnología y presencia permanente de la fuerza pública en los territorios.

El candidato propone además un plan de infraestructura sostenible y conectividad integral; impulso al comercio interno y externo; bienestar social con enfoque territorial; y una reforma profunda al Estado. “Las instituciones operan como si fueran del siglo XX. El Estado debe ser facilitador, no un obstáculo”, señaló. Entre sus propuestas destaca una ventanilla única para simplificar trámites.



Relación con Venezuela y EE. UU.: distancia prudente y diplomacia activa

Murillo defendió una relación “de Estado a Estado” con Venezuela sin concesiones políticas. “Esa relación debe servir para soluciones democráticas”, afirmó, subrayando la necesidad de mantener buena interlocución con Estados Unidos: “Colombia no puede darse el lujo de tener una relación conflictiva con EE. UU.”.

Escuche la entrevista completa acá: