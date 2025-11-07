Luis Gilberto Murillo: “Colombia necesita una ideología de soluciones, no de etiquetas políticas”

El excanciller y actual precandidato presidencial Luis Gilberto Murillo avanza en su aspiración a la Casa de Nariño con una premisa clara, construir una candidatura independiente centrada en la “Colombia olvidada”.

En entrevista en Mañanas Blu 10:30, Murillo aseguró que su movimiento busca “representar a la gente del campo y de las ciudades que no se sienten escuchadas”, y confirmó que su equipo ya superó las 500.000 firmas validadas, con el objetivo de alcanzar el millón antes de su inscripción oficial.

“Nuestro proyecto no es para ahora ni para mañana, es un proyecto a ocho o doce años. Interpretamos a la Colombia olvidada tanto de las ciudades como del campo”, afirmó Murillo, destacando que las encuestas actuales muestran un panorama político abierto de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

Experiencia en el servicio público y relación con el gobierno Petro

Consultado sobre si su paso por el gobierno del presidente Gustavo Petro podría afectarle políticamente, Murillo fue enfático en señalar que “todas las experiencias suman cuando se está comprometido con el servicio público”. Según explicó, su recorrido como canciller, ministro y embajador le ha permitido adquirir las herramientas necesarias para dirigir el país.

“Nos dijeron que no podíamos llegar a cargos nacionales y lo hicimos. Representamos a la Colombia olvidada que está lista para dirigir los destinos del país”, aseguró. El ex funcionario también aprovechó para matizar su relación con el actual gobierno: “Este gobierno ha tenido buenas intenciones, pero no ha sido fácil para los funcionarios afrodescendientes impulsar las iniciativas de sus comunidades. Nosotros ya no queremos ser segundos de nadie”.



Independencia política y propuestas

Murillo insiste en que su candidatura no se enmarca en las divisiones tradicionales de izquierda, derecha o centro. “Yo no quiero etiquetas, sino soluciones reales para la gente”, afirmó. En esa línea, recalcó que su campaña busca representar a quienes “no se definen por ideología, sino por el deseo de vivir tranquilos y tener problemas resueltos”.



“Hay una Colombia olvidada en el Pacífico, pero también en Soacha, en Medellín, en Ciudad Bolívar. Todos ellos hacen parte del país que queremos gobernar”, dijo, subrayando su compromiso con la equidad regional y la inversión social sostenida.

Relaciones internacionales y visión de Estado

En cuanto a política exterior, Murillo destacó la necesidad de “recuperar con sensatez la relación con Estados Unidos” y mantener un diálogo de Estado a Estado con los países vecinos. “Colombia y Estados Unidos necesitan interactuar porque comparten desafíos comunes como la seguridad y el narcotráfico”, indicó.

Sobre Venezuela, fue claro: “No se presentaron actas, no se reconoce el gobierno de Maduro. Colombia debe actuar con responsabilidad y trabajar en alianza con Estados Unidos y otros países por la estabilidad regional”.

Con un discurso centrado en la reconciliación nacional, el fortalecimiento institucional y la inclusión social, Luis Gilberto Murillo busca consolidarse como una alternativa ciudadana para las elecciones presidenciales de 2026. “La única puerta que no pueden cerrarnos es la de la Casa de Nariño, porque nos elige la gente”, concluyó.

