Blu Radio Miguel Bosé
Miguel Bosé
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Al grito de 'vice' 'vice', Juan Daniel Oviedo fue ovacionado en concierto de Miguel Bosé en Bogotá
El exdirector del DANE fue vitoreado por la multitud en Bogotá. Hoy se sabe si acompañará a Paloma Valencia en la carrera por la Casa de Nariño.
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Así se vivió el concierto de Miguel Bosé en Bogotá: "Emocionante"
La recta final del concierto incluyó canciones como ‘Sevilla’, ‘Amiga’, ‘Creo en ti’, ‘Partisano’, ‘Puede que’, ‘Morena mía’ y ‘Si tú no vuelves’.
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Mi mamá no murió de COVID, la sedaron hasta matarla: Miguel Bosé
Lejos de lo que se publicó en su día, el reconocido artista aseguró que la actriz italiana no murió de coronavirus.
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“El bicho sí existe": Miguel Bosé se retracta sobre el coronavirus
El cantante español de origen panameño utilizó su cuenta oficial de Instagram para argumentar a través de un vídeo, con la voz muy mermada, que él "nunca" negó la existencia del virus.
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Reapareció Miguel Bosé luego de dejar plantados a negacionistas del COVID-19
El cantante español ha sido muy crítico sobre la pandemia del coronavirus.
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Verificadores derrumban una a una las mentiras de Miguel Bosé sobre el coronavirus
El editorial de José Carlos García de Mañanas BLU critica las ‘fake news’ que el artista español ha respaldado sobre la vacuna para el COVID-19.
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Miguel Bosé cae en mentiras y dice que Bill Gates usa el COVID-19 para dominar el mundo
El cantante hizo eco a Fake News y aseguró, además, que la red 5G hace parte de una “operación de dominio global”.
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El coronavirus es "la gran mentira de los gobiernos": polémicas declaraciones de Miguel Bosé
Lo dijo al comentar un video en el que aparecen personas supuestamente en un momento de ocio en Ginebra, las cuales aparentemente no están respetando la distancia y las medidas de seguridad para evitar contagios.
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La dura respuesta de Miguel Bosé a quienes dudan de su buena salud
El representante del artista también se pronunció este jueves.
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Miguel Bosé saludó a sus fans en fin de año y prendió las alarmas sobre su salud
Los seguidores del artista se preguntan si está atravesando por una grave crisis. Con rostro demacrado y la voz de ultratumba, el español causó preocupación.