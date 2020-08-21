En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia por lluvias
Ricardo Roa
Explosivo en frontera con Ecuador
Vladimir Padrino

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Miguel Bosé

Miguel Bosé

  • juan-danie-oviedo-movistar-arena-miguel-bose
    Juan Daniel Oviedo en concierto de Miguel Bosé en Bogotá
    Foto: redes sociales
    Elecciones Colombia 2026

    Al grito de 'vice' 'vice', Juan Daniel Oviedo fue ovacionado en concierto de Miguel Bosé en Bogotá

    El exdirector del DANE fue vitoreado por la multitud en Bogotá. Hoy se sabe si acompañará a Paloma Valencia en la carrera por la Casa de Nariño.

  • Miguel Bosé en el Festival Cordillera.jpg
    Miguel Bosé en el Festival Cordillera //
    Foto: AFP
    Entretenimiento

    Así se vivió el concierto de Miguel Bosé en Bogotá: "Emocionante"

    La recta final del concierto incluyó canciones como ‘Sevilla’, ‘Amiga’, ‘Creo en ti’, ‘Partisano’, ‘Puede que’, ‘Morena mía’ y ‘Si tú no vuelves’.

  • 366381_miguel_bose_-_afp.jpg
    miguel_bose_-_afp.jpg
    Sociedad

    Mi mamá no murió de COVID, la sedaron hasta matarla: Miguel Bosé

    Lejos de lo que se publicó en su día, el reconocido artista aseguró que la actriz italiana no murió de coronavirus.

  • 374973_Miguel Bosé / AFP
    Miguel Bosé / AFP
    Mundo

    “El bicho sí existe": Miguel Bosé se retracta sobre el coronavirus

    El cantante español de origen panameño utilizó su cuenta oficial de Instagram para argumentar a través de un vídeo, con la voz muy mermada, que él "nunca" negó la existencia del virus.

  • 374581_Miguel Bosé / AFP
    Miguel Bosé / AFP
    Sociedad

    Reapareció Miguel Bosé luego de dejar plantados a negacionistas del COVID-19

    El cantante español ha sido muy crítico sobre la pandemia del coronavirus.

  • 360467_José Carlos García / Foto: BLU Radio
    José Carlos García / Foto: BLU Radio
    Opinión

    Verificadores derrumban una a una las mentiras de Miguel Bosé sobre el coronavirus

    El editorial de José Carlos García de Mañanas BLU critica las ‘fake news’ que el artista español ha respaldado sobre la vacuna para el COVID-19.

  • 366925_Fake News de Miguel Bosé contra Bill Gates. Fotos: AFP
    Fake News de Miguel Bosé contra Bill Gates. Fotos: AFP
    #Bluverifica

    Miguel Bosé cae en mentiras y dice que Bill Gates usa el COVID-19 para dominar el mundo

    El cantante hizo eco a Fake News y aseguró, además, que la red 5G hace parte de una “operación de dominio global”.

  • 271357_Miguel Bosé - Foto: AFP
    Miguel Bosé - Foto: AFP
    Sociedad

    El coronavirus es "la gran mentira de los gobiernos": polémicas declaraciones de Miguel Bosé

    Lo dijo al comentar un video en el que aparecen personas supuestamente en un momento de ocio en Ginebra, las cuales aparentemente no están respetando la distancia y las medidas de seguridad para evitar contagios.

  • 271357_Miguel Bosé - Foto: AFP
    Miguel Bosé - Foto: AFP
    Entretenimiento

    La dura respuesta de Miguel Bosé a quienes dudan de su buena salud

    El representante del artista también se pronunció este jueves.

  • 323704_Blu Radio // Miguel Bosé // Foto: Instagram
    Blu Radio // Miguel Bosé // Foto: Instagram
    Entretenimiento

    Miguel Bosé saludó a sus fans en fin de año y prendió las alarmas sobre su salud

    Los seguidores del artista se preguntan si está atravesando por una grave crisis. Con rostro demacrado y la voz de ultratumba, el español causó preocupación.

CARGAR MÁS

Publicidad