Messi
Amnistía en Venezuela
Petro
Emergencia económica

Médicos niegan versión del ICE sobre inmigrante al que le destrozaron el cráneo

Médicos niegan versión del ICE sobre inmigrante al que le destrozaron el cráneo

Agentes de ICE aseguraron que el inmigrante intentó huir mientras estaba esposado y que, de forma deliberada, corrió y se lanzó de cabeza contra una pared.

