Salario mínimo
Gustavo Petro
Consejo de Estado
Emergencias por lluvias en Córdoba

Judicial  / ¿Ya no es la primera dama? El vacío legal que enreda los gastos de Verónica Alcocer

¿Ya no es la primera dama? El vacío legal que enreda los gastos de Verónica Alcocer

El abogado Juan Carlos Portilla argumenta que, si la sociedad conyugal con Petro se rompió por el paso del tiempo, Alcocer no podría fungir como primera dama.

