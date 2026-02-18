En vivo
Kevin Arley
Hemofilia
Reforma pensional
Salario mínimo

Niño de 7 años en Cali lleva 4 meses esperando un trasplante de riñón; su EPS no da respuesta

Niño de 7 años en Cali lleva 4 meses esperando un trasplante de riñón; su EPS no da respuesta

El menor, que nació con un solo riñón y padece hemofilia, enfrenta complicaciones tras quedar por fuera del sistema de atención. Su madre denuncia demoras, tutelas sin respuesta y ausencia de medicamentos.

